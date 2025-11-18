Травис Баркър навърши 50 г., Кортни го трогна

Травис Баркър навърши 50 години на 14-ти ноември. За повода съпругата му Кортни Кардашян го зарадва с мило послание в социалната мрежа Instagram.

46-годишната риалити звезда публикува в профила си снимка, на която двамата позират през апетитна бяла торта. Както и кадър, на който са се гушнали, а барабанистът на Blink-182 държи бебешки обувки.

"Уау... Честит 50-ти рожден ден на красивия ми съпруг! Благодарен, щедър, истински, неподправен, посветен, отдаден, семеен мъж, талантлив, оцелял, всичко... Само някои от думите, използвани, за да те опиша от тези, които те познават най-добре! Лидерът на семейството ни. Моят дом. Ти ме вдъхновяваш всеки един ден да бъда по-добър човек. Чест е да бъда твоя съпруга и най-голямата радост е да живея живота до теб. Толкова съм щастлива да те отпразнувам днес, скъпи! Обичам те повече, отколкото всички думи могат да опишат", написа Кортни.

