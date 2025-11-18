IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Травис Баркър навърши 50 г., Кортни го трогна

Двамата са женени от 2022 г.

18.11.2025 | 00:45 ч. 0
Снимка: Getty Images

Снимка: Getty Images

Травис Баркър навърши 50 години на 14-ти ноември. За повода съпругата му Кортни Кардашян го зарадва с мило послание в социалната мрежа Instagram.

46-годишната риалити звезда публикува в профила си снимка, на която двамата позират през апетитна бяла торта. Както и кадър, на който са се гушнали, а барабанистът на Blink-182 държи бебешки обувки.

"Уау... Честит 50-ти рожден ден на красивия ми съпруг! Благодарен, щедър, истински, неподправен, посветен, отдаден, семеен мъж, талантлив, оцелял, всичко... Само някои от думите, използвани, за да те опиша от тези, които те познават най-добре! Лидерът на семейството ни. Моят дом. Ти ме вдъхновяваш всеки един ден да бъда по-добър човек. Чест е да бъда твоя съпруга и най-голямата радост е да живея живота до теб. Толкова съм щастлива да те отпразнувам днес, скъпи! Обичам те повече, отколкото всички думи могат да опишат", написа Кортни.

Как отвърна той и кадрите вижте в teenproblem.net

Травис Баркър рожден ден Кортни Кардашян
