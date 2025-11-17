Захарова за възможен конфликт Русия-НАТО: Няма съмнение кой е агресорът

Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова отговори на неотдавнашните коментари на германския министър на отбраната Борис Писториус, че до 2029 г. може да избухне военен конфликт между НАТО и Русия.

"Вече няма никакво съмнение кой е агресорът“, каза дипломатът пред ТАСС.

На 15 ноември в интервю за германския вестник Frankfurter Allgemeine Zeitung Писториус предупреди, че конфронтация между Русия и НАТО може да възникне преди края на това десетилетие.

"Традиционно посочвахме 2029 г. като потенциален срок, но настоящите оценки сочат възможност още през 2028 г. Някои военни анализатори твърдят, че може би току-що сме преживели последното си мирно лято“, отбеляза министърът. Той допълнително подчерта, че алиансът поддържа "стабилни възможности за възпиране“, включително ядрени сили.