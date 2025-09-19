Огромна златна статуя на Тръмп, държащ биткойн, се появи пред Капитолия ВИДЕО

В сряда група за криптовалути представи и изложи пред Капитолия на САЩ златна статуя на президента Доналд Тръмп, стискащ биткойн.

Групата, известна като „Златната статуя на Доналд Дж. Тръмп“, публикува в X снимка на главата на произведението и видеоклип на част от статуята, изработена от пяна от машина в X.

Публикация на уебсайта на групата отбелязва, че статуята „не е свързана с никоя официална организация на Тръмп“.

Групата също така качи предполагаемо разрешение от Националната паркова служба, което ѝ позволява да изложи златната статуя от 9:00 до 15:50 часа в сряда по Трета улица. Появата на статуята и хората, позиращи с нея, бяха излъчени на живо на крипто уебсайта pump.fun.

Студенти от Университета Либърти са пренесли статуята в града, според WDVM-TV.

„Инсталацията е предназначена да предизвика разговор за бъдещето на валутата, емитирана от правителството, и е символ на пресечната точка между съвременната политика и финансовите иновации“, каза пред WJLA-TV Хичем Загдуди, представител на инвеститорите на статуята.

Статуята нарича Тръмп „Президент на Биткойн“, а организаторите му отдават заслуга за това, че е помогнал за полагането на основите за по-нататъшно приемане на криптовалутата.

„Неговата гласовита подкрепа придаде публична легитимност на цифровите валути и инвестициите в крипто пространството. Тази статуя е почит към визионерското лидерство на Тръмп и непоколебимия му ангажимент за развитие на бъдещето на финансите чрез биткойн и децентрализирани технологии“, се казва на уебсайта на Златната статуя на Доналд Дж. Тръмп.