IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 65

Жълт код за валежи в няколко области в страната

Максималните температури ще са в широки граници

09.11.2025 | 19:47 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Тази вечер и през нощта времето остава облачно, но сравнително топло за сезона.

Преобладаващите минимални температури ще бъдат в интервала от 8 до 14 градуса.

НИМХ обяви жълт предупредителен код за валежи в Смолян и Кърджали. Очакваните количества дъжд в тези райони са между 20 и 35 литра дъжд на кв. м. Вятърът ще бъде умерен от юг.

Максималните температури ще са в широки граници - от 13 градуса на запад, до около 20 в Югоизточна България. В София минималната температура ще бъде около 8, максималната – около 15 градуса.

По Черноморието ще бъде облачно, със слаб вятър от югоизток. Максималните температури ще са около 18 градуса, температурата на морската вода е около 17 градуса, а вълнението на морето ще достига до 2 бала.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, които на височина от над 2200 метра ще се обръщат в сняг. Ще духа силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, на 2000 метра - около 5

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

дъжд жълт код валежи прогноза за времето
Новини
Виж всички новини
Времето
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem