IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Рюте: Действията на руснаците са неприемливи и са безотговорни

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, каза генералният секретар на НАТО

23.09.2025 | 17:37 ч. 30
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Отбранителен съюз сме, но не сме наивни, заяви генералният секретар на НАТО Марк Рюте на пресконференция след поисканото от Естония заседание на държавите от пакта по чл. 4 от Вашингтонския договор. По-рано днес Северноатлантическият съвет осъди нарушението на естонското въздушно пространство от страна на Русия на 19 септември.

Не искаме Русия да продължава в тази опасна посока, умишлено или не, каза Рюте.

Руснаците знаят, че ако е необходимо, няма да се поколебаем, добави той в отговор на въпрос на пресконференция дали предстои силите на алианса да започнат да свалят летателни апарати, навлезли във въздушното пространство на съюзниците без разрешение. Ще продължим да действаме спокойно и решително, на основата на оценката за заплахите, поясни Рюте.

По неговите думи в случая с Естония е било преценено, че няма достатъчно заплахи за гражданите, инфраструктурата или силите на НАТО, за да се предприемат други действия освен съпровождането на руските изтребители извън естонското въздушно пространство.

Действията на руснаците са неприемливи и дори да не са нарочни, са безотговорни, обобщи Рюте. Ще отговорим на всяко нарушаване на въздушното пространство - безотговорно или умишлено, способни сме да се защитим, добави той. Рюте поясни, че решенията за реакция се взимат от Върховното командване на съюзническите сили.

Свързани статии

Той отбеляза, че в района на последните нарушения (Балтийско море) е изпратен най-големият самолетоносач в света "Джералд Форд" на силите на САЩ. Рюте уточни, че самолетоносачът е там за отдавна планирани учения.
(кор. на БТА Николай Желязков)

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

НАТО Марк Рюте нарушаване на въздушното пространство Русия
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem