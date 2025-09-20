Москва: Руски МиГ-31 не са нарушавали въздушното пространство на Естония

Три руски бойни самолета МиГ-31 са извършили планов полет от Карелия до Калининградска област, въздушното пространство на Естония не е било нарушено, съобщиха от министерството на отбраната на Русия, предаде ТАСС.

"На 19 септември три руски изтребителя МиГ-31 извършиха планов полет от Карелия до летище в Калининградска област. Полетът се проведе в строго съответствие с международните правила за използване на въздушното пространство, без да нарушава границите на други държави, което е потвърдено с обективни средства за контрол. По време на полета руските самолети не се отклониха от съгласуваната въздушна траектория и не нарушиха въздушното пространство на Естония. Маршрутът на полета на самолетите преминаваше над неутралните води на Балтийско море на разстояние повече от три километра от остров Вайндло", съобщиха от руското военно ведомство.

По-рано в петък естонското правителство съобщи, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство без позволение и са останали там в продължение на 12 минути, предаде Ройтерс.