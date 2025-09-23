Милен Керемедчиев за Любомир Киров: Украйна има право да го мобилизира

Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание (НС) Стоян Таслаков алармира, че българският гражданин Любомир Киров е бил мобилизиран от украинските власти, въпреки че е с ТЕЛК.

"Г-н Киров има и украинско, и българско гражданство. Той се намира на територията на Украйна. Според Конституцията на Украйна украинските граждани по време на война биват мобилизирани в определен възрастов диапазон. Този, който не се яви в определените ден и час, се счита за дезертьор", обясни бившият зам.-външен министър Милен Керемедчиев пред "Денят ON AIR".

По думите му във всеки град на Украйна минават военни патрули и проверяват документите на младите мъже. Ако се окаже, че някой е трябвало да бъде повикан на военна служба и не се е отзовал - бива арестуван.

"Украйна има пълните права да се разполага с неговите права, както е записано в закона", коментира Керемедчиев пред Bulgaria ON AIR.

Бившият зам.-външен министър уточни, че Украйна има право да го мобилизира, а ако има физическо заболяване - украинската страна преценява къде ще бъде най-полезен.

"Независимо какво е неговото второ гражданство, в Украйна важат украинските закони", добави Керемедчиев.

На въпрос как ще коментира думите на президента на САЩ Доналд Тръмп, че ООН за нищо не става и благодарение на него могат да се решат световни конфликти, Керемедчиев, отговори че сега никой не му се е смял, въпреки че е подходил доста шеговито.

"Тръмп показва пренебрежение не само към ООН, но изобщо към организациите. Неговата основна задача е да се решават конфликтите в тесен кръг и смята, че този начин е най-ефикасен", посочи Керемедчиев. "Тръмп в неговото изказване каза, че самият той е учуден, че са се проточили преговорите с Путин, тъй като той има прекрасни отношения с него.”

Според него единственият човек, който може да окаже натиск на Путин, е Тръмп.