Сеизмолог прогнозира земетресение от 8 по Рихтер около островите Крит и Родос

Изправени сме пред анормална ситуация в окръг Балъкесир, казва Сюлейман Пампал

10.11.2025 | 21:08 ч. 5
Снимка: Pixabay/ Angelo_Giordano

Турски сеизмолог смята, че има висока вероятност за земетресение с магнитуд от 7-8 степен в Егейско море по разломната линия между гръцките острови Крит и Родос.

Пред частния телевизионен канал СиЕнЕн-Тюрк проф. Сюлейман Пампал коментира повишената в последно време сеизмична активност в западната част на Турция, където в град Съндъргъ, окръг Балъкесир, на 10 август и 27 октомври т.г. станаха две земетресения с магнитуд 6,1, както и множество по-слаби трусове, пише БТА.

„Изправени сме пред анормална ситуация в окръг Балъкесир, където преживяваме процес, известен като „земетръсна буря", в който са станали над 15 хиляди земетресения. Ежедневно се регистрират земетресения с магнитуд 4-5 и по-слаби, два пъти преживяхме там и трусове с магнитуд 6,1", подчерта ученият.

Според проф. Пампал подобна ситуация в началото на тази година е наблюдавана и в Егейско море, в района на гръцкия остров Санторини, където станаха десетки хиляди земетресения.

Експертът обясни, че причината зад тези „земетръсни бури" са системите на Елинската дъга и Кипърската дъга по линията Крит–Родос, където Африканската плоча се подплъзва под Анадолската.

„На север от тази линия се намира върхът на Африканската плоча. Когато този връх се потапя по-дълбоко, той се доближава до магмата", каза той. „През 2011 г. и в началото на тази година (през януари, февруари и март) преживяхме такава "земетръсна буря" в по-голям мащаб в Егейско море. Сега това движение се е преместило на изток. В региона сеизмичната активност, свързана с магматичната активност, се проявява под формата на „земетръсна буря", обясни ученият.

По думите му ситуацията със земетресенията, свързани с магматична активност, които стават в зоната на субдукция, където се сблъскват Африка на юг и Анадола на север, поражда опасения за възможността от силно земетресение по линията Крит-Родос. Магнитудът му може да достигне 7-8 степен, прогнозира сеизмологът.

Сюлейман Пампал земетресение Турция Гърция
