Медведев: Тръмп пак е в алтернативна реалност, но ще се върне

Дмитрий Медведев, зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия използва Telegram канала си, за да отговори на изявленията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп относно конфликта в Украйна, като заяви, че "за пореден път той е попаднал в алтернативна реалност".

Президентът на САЩ изрече “редица политически заклинания на тема "Колко слаба е Русия", написа Медведев в Telegram.

"След среща с клоуните в Киев и Париж, той публикува колоритен пост. В него се споменава окончателната победа на Киев, връщането към предишните граници, провалената военна икономика на Русия, опашките за бензин и "хартиения тигър", допълни в свой стил Медведев.

Освен това Медведев предположи, че Тръмп "ще се върне. Той винаги се връща", като добави, че "след няколко дни вероятно ще предложи" на украинския президент Володимир Зеленски, когото той нарече "зеления пианист", да "подпише капитулацията. Или да отлети до Марс с Мъск, на когото е простил. Или да направи нещо друго много важно, което ще го направи достоен за Нобелова награда", допълни Медведев.