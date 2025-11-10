Новият посланик на САЩ в Гърция отпразнува поста със сиртаки

Кацвайки в сърцето на Атина, новият посланик на Америка в Гърция, Кимбърли Гилфойл, не губи време с дебюта си.

Бившата телевизионна звезда, превърнала се в дипломат, грабна светлината на прожекторите в препълнен нощен клуб в неделя вечер, ослепително облечена в блестяща сребърна рокля, съчетана с чанта Valentino за 7000 долара, съответстващи обувки на висок ток и масивна огърлица с диамантено кръстче.

Излизайки малко след 22:00 часа заедно със сина, Гилфойл поздрави фотографите с махване и усмивка, позирайки в плюшено кожено яке, преди да влезе вътре.

След като седна на масата си на първия ред, посланикът беше лично посрещнат от поп сензацията Константинос Аргирос, който изпълни на публиката най-големите си хитове.

На масата ѝ седеше милиардерът Ерик Василатос, чийто частен самолет я беше отвел в Гърция по-рано през седмицата, заедно с още няколко души от нейния близък кръг.

В един момент друг гост покани Гилфойл на дансинга — тя се съгласи за кратко, преди да се върне на мястото си, а по-късно се присъедини ентусиазирано към традиционните гръцки танци Сиртаки и Каламатиано, хващайки се за ръце с гостите в кръг, за да танцуват.

Бляскавата вечер последва много по-голямо събитие в Grand Hyatt, което привлече повече от 300 гости.

За разлика от това, неделното тържество в Атинския център беше интимно събитие с около 150 души, на което присъстваха няколко водещи фигури от гръцките бизнес и политически среди, включително министърът на туризма Олга Кефалогяни.

"Няма да ви разочаровам", бяха думите на новия американски посланик в Гърция.

Назначението на Гилфойл, която е тясно свързана с фамилията Тръмп, вече предизика слухове в дипломатическите кръгове. Преди официално да връчи акредитивните си писма на президента на Гърция – задължителна стъпка преди поемането на посланическите ѝ задължения – Гилфойл вече се беше потопила в пълен социален календар от приеми и късни нощни събирания, много от които координирани чрез собствените канали на посолството на САЩ.

Вълнуващият дебют, изпълнен със снимки и ВИП участия, не остана незабелязан във Вашингтон или сред опитните членове на общността на чуждестранните служители.

Натовареният уикенд на посланика включваше участие в честването на 250-годишнината на морската пехота на САЩ в събота вечер в хотел в центъра на Атина.

Гилфойл ще бъде официално приета от президента Константинос Тасулас в Президентския дворец във вторник, което официално ще отбележи началото на нейния мандат.

По-късно през седмицата тя ще присъства на 6-тата Трансатлантическа конференция за енергийно сътрудничество (P-TEC), заедно с министъра на енергетиката на САЩ Крис Райт, министъра на вътрешните работи Дъг Бергам и повече от 20 европейски министри на енергетиката – това ще бъде първата ѝ официална поява на международен форум, откакто встъпи в длъжност.