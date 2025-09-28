Намалява ли руското присъствие в Африка?

На 28 юли 2024 г. десетки бойци на Вагнер бяха убити в засада от бунтовници туарегите в покрайнините на северния град Тинзауатен в Мали, разположен по границата с Алжир. Инцидентът, най-значимото военно поражение, понесено от Вагнер в Африка, послужи като ясен индикатор за интензивните предизвикателства, пред които са изправени руските наемници в операциите си за сигурност под палещото слънце и сухия терен на Сахел, пишат за TNI младши научният сътрудник Дан Форд и Захария Рахими.

По-малко от година по-късно, на 7 юни 2025 г., Групата Вагнер - подкрепяна от Кремъл наемническа група, която от години предоставяше подкрепа за сигурността на правителствата в Сахел - обяви, че ще се изтегли от Мали .

Това е най-сигурният знак досега, че краят на западната помощ за сигурност за страните от Сахел не е проправил пътя за неизбежното господство на Русия в региона чрез борба с тероризма и помощ за сигурност. Подобно на Франция, Съединените щати и други играчи, които са предоставяли военна помощ на местните власти в борбата им срещу въоръжени групировки и бунтовници през последното десетилетие, Русия също не успя да овладее различните бунтове.

Всичко това предполага, че правителството на САЩ не бива да се тревожи, че намаляването на присъствието му в областта на сигурността на място в региона непременно ще засили позицията на Русия. Руското присъствие в региона наистина е значително през последните години. Както "Вагнер", така и "Африканският корпус" – отделна паравоенна групировка, по-пряко контролирана от руското правителство – са предоставяли подкрепа за сигурността на трите правителства на хунтата в Сахел: Мали, Нигер и Буркина Фасо. В замяна руските наемници получават достъп до природните ресурси на региона. Те включват дървен материал и диаманти, които осигуряват милиарди долари приходи за руската хазна.

Оттеглянето на "Вагнер" от Мали обаче не сигнализира за край на руската работа по сигурността в Сахел. Африканският корпус ще остане активен, а правителствата в Сахел ще продължат да разчитат на руска помощ в борбата си срещу въоръжени групировки, които заплашват сигурността на региона.

Въпреки това, поради нарастващото разочарование на Русия от загубите, понесени в кампанията ѝ в Сахел, стилът на тази подкрепа вероятно ще се промени. За разлика от Вагнер, Африканският корпус се фокусира по-малко върху офанзивна и кинетична военна дейност. Вместо това, той съсредоточава работата си върху по-безопасни дейности, насочени към подобряване на функционирането на въоръжените сили на страните, които подкрепя, например чрез обучение, продажба и транспортиране на военно оборудване и логистична подкрепа за местните военни.

Русия вече участва в този вид подкрепа и вероятно ще се съсредоточи върху нея в бъдеще. Анализ на Radio France International (RFI) например установи, че руснаците използват пристанище в Гвинея, на западното крайбрежие на Африка, за да получават пратки с военно оборудване, което след това транспортират на север към Сахел.

Последните доклади показват също, че руснаците разполагат военен персонал и оборудване във военновъздушната база Ал-Хадим в Либия и използват базата като плацдарм за своите дейности в Сахел. Руснаците са транспортирали част от военното оборудване до тази либийска база от две бази, които преди това са използвали в Сирия.

Освен операциите си в Сахел, Русия се опитва да замени Вагнер и в Централноафриканската република (ЦАР). На 6 август Русия поиска правителството на ЦАР да замени Вагнер с Африканския корпус и да прехвърли плащанията си от минерали към пари в брой, което би ѝ осигурило по-ликвидна форма на компенсация.

Въпреки че разшириха операциите си и изпратиха хиляди наемници в региона през последните години, руснаците не успяха да решат предизвикателствата пред сигурността в Западна и Централна Африка. Те все по-често се сблъскват с противопоставянето на местните жители заради нарушенията на човешките права и неспособността си да отблъснат въоръжените групировки.

Въпреки че основната цел на руснаците в региона не е толкова да прекратят агресията на въоръжените групировки, колкото да получат заплащане за услугите си, което след това могат да похарчат за войната си в Украйна (голяма част от това заплащане идва под формата на достъп до минералите в региона), неспособността им да подобрят ситуацията със сигурността в региона е довела до нарастващо недоволство на местното население и местните военни от руското присъствие там.

Въпреки помощта за сигурност, предлагана от руски наемници за борба с екстремистки групировки, "Ислямска държава" и "Джамаат Нусрат ал-Ислам уал-Муслимин" (JNIM), наред с други, продължават да се разпространяват на юг, заплашвайки сигурността и безопасността на частни граждани, посетители, военни и правителства в целия регион.

Нигерия се бори с все по-смъртоносни войнстващи екстремисти в северната си част, което отчасти се подхранва от хаоса в трите държави, управлявани от хунтата. Междувременно, въпреки че околните страни Мавритания, Сенегал, Гвинея, Того, Бенин и Кот д'Ивоар са сравнително стабилни, те са изправени пред нарастващи заплахи от насилие от войнствени групировки, които се промъкват от централния Сахел. А Чад преживява ескалиращ бунт от страна на насилствени бойци, както и нарастващо вътрешно напрежение между номадските си народи и фермерите. Чад също така приютява 1,8 милиона бежанци от околните страни, особено Судан, което оказва допълнителен натиск върху ресурсите на държавата.

Неспособността на Русия да спре разпространението на тероризма и вътрешните сътресения в тези страни е следствие от неспособността на западните играчи да направят същото. Предишният неуспех на Запада да спре нестабилността, съчетан с бързото влошаване на отношенията между западните държави, исторически ангажирани в региона – най-вече Франция и Съединените щати – и няколко държави от Сахел, е достатъчно доказателство, че Западът не може да очаква успешен опит за заместване на военната активност на Русия в региона със собствена.

Багажът на колониализма и неоколониализма е възпрепятствал отношенията на западните държави със сахелските правителства, много от които разглеждат имперските тенденции на Франция , по-специално, и тези на Съединените щати в по-малка степен, като отговорни за много от икономическите и предизвикателствата пред сигурността, пред които са изправени в момента.

Западните държави се борят да поддържат отношенията си с хунтата в региона след превратите. Свързани с настоятелството за по-големи демократични норми , Вашингтон и Париж се сблъскват с опозиция от страна на лидери с желязна ръка, незаинтересовани от отстъпване на властта. За тези преториански държави е по-лесно да правят бизнес с Русия, която няма интерес от насърчаване на демокрацията в цяла Африка, отколкото да отговарят на исканията на Запада за по-голяма демократична откритост в замяна на дипломатическа, сигурна и икономическа подкрепа.

В резултат на това няколко сахелски държави, включително Нигер, Мали и Сенегал, изгониха американските и френските военни от своята територия.

Въпреки намаляването на милитаризираното присъствие на място в Сахел и околните райони на Западна Африка в резултат на това насилствено отстраняване, Съединените щати поддържат по-ограничена подкрепа за сигурност, фокусирайки се върху изграждането на капацитета за сигурност на местните участници, предимно чрез тренировъчни учения . Между 2001 и 2021 г. САЩ предоставиха 3,3 милиарда долара помощ за сигурност на Сахел.

Основната програма на САЩ за помощ в областта на сигурността в региона е Транссахарското партньорство за борба с тероризма (TSCTP), което е активно от 2005 г. Целта на TSCTP е да изгради капацитета на военните и правоприлагащите органи в страните от Северна и Западна Африка за провеждане на антитерористични операции, поддържане на граничната сигурност и укрепване на върховенството на закона.

TSCTP има за цел да постигне тези цели чрез военни програми, като например операция „Щит от хвойна“ , която осигурява обучение, оборудване и разузнавателна подкрепа на сахелските военни. Програмата за сигурност включва икономически компонент, чиято цел е да предотврати изпадането на уязвими групи от населението в екстремизъм.

Най-голямото военно учение на САЩ в Африка е "Африкански лъв", което се провежда ежегодно от 2004 г. насам. Последното учение „Африкански лъв“ включваше над 10 000 войници от четиридесет участващи държави, както и множество държави-наблюдатели, разпределени в четири приемащи държави.

Може би най-значимото годишно учение, ръководено от американци в Западна Африка, е операция „Флинтлок“ . Започвайки през 2005 г., това е най-голямото годишно учение на специалните сили на Африканското командване. „Флинтлок“ се провежда в или близо до региона на Сахел, с участието на африкански държави от TSCTP, както и международни, американски и натовски сили за специални операции.

Целта на операция „Флинтлок“ е да укрепи способностите на партньорските африкански държави за противодействие на насилствени екстремистки организации, да осигури сигурност, да улесни сътрудничеството през границите, да изгради доверие с цивилното население и да обмени информация между партньорските държави. Тазгодишното учение, организирано в Кот д'Ивоар, включваше 500 войници от над тридесет различни държави.

В крайна сметка американските интереси в региона са ограничени. Алекс Търстън , експерт по Сахел в Университета в Синсинати, заяви пред авторите в интервю, че има „американски интерес от овладяване на нестабилността, но не знам дали траекторията е такава, че джихадистите ще почукат на вратата на Акра [Гана] или Абиджан [Кот д'Ивоар] скоро“. Според Търстън, бойците в Сахел не са в състояние да атакуват Съединените щати и в по-голямата си част нямат желание да го правят.

Докато американски военен персонал не е изложен на опасност в Сахел, интересите на САЩ в областта на сигурността в региона не са от съществено значение.

Ограничените интереси се простират до икономически съображения. Икономическото производство и търговията на региона със Съединените щати са такива, че всеки спад в търговията му със Съединените щати би имал незначителен ефект върху американската икономика. Търговията на САЩ със стоки със Западноафриканската икономическа общност (ECOWAS) през 2022 г. възлиза на 16,1 милиарда долара . При обща търговия на САЩ през 2023 г. от близо 4,9 трилиона долара , нито търговията със Западен Сахел, нито търговията със Западна Африка съставлява значителна част от общата сума. Следователно американските икономически интереси не са силно обвързани със сигурността в региона.

Това не означава, че Съединените щати нямат интереси в региона. Администрацията на Тръмп ясно заяви желанието си да има достъп до минерали, открити в цяла Африка. Въпреки че не е толкова богата на минерали, колкото региони като Демократична република Конго и Сахел, Западна Африка е дом на критични минерали , които могат да бъдат използвани от различни важни американски индустрии, включително електрически превозни средства, батерии и промишлени уреди. Насилието в региона възпрепятства способността на Съединените щати да имат достъп до тези минерали или да инвестират в инфраструктурни проекти , които биха могли да подобрят логистичната ефективност на транспортирането на минерали от минните градове до крайбрежните пристанища.

Съединените щати също имат интерес да гарантират, че дейността на въоръжените групировки няма да се разпространи далеч отвъд региона на Сахел, където би заплашила да свали правителствата на съседните страни, много от които са близки партньори на Съединените щати.

Настоящата политика на САЩ, която съсредоточава подкрепата за усилията за сигурност в Сахел и Западна Африка върху тренировъчни учения, а не върху военни конфронтации с въоръжени групировки, наистина е правилният подход . Политиката на САЩ позволява и продължаващо споделяне на разузнавателна информация с партньорски страни в региона, като Того. Това гарантира, че Вашингтон използва ресурсите си в подкрепа на усилията на партньорските страни в противодействието на бунтовете.

Въпреки активното военно участие на Русия в Сахел през последните няколко години, изтеглянето на Вагнерската група от Мали, загубите, понесени от бойците на Вагнер , и разпространението на насилие в региона служат като доказателство, че Русия се е борила по подобен начин на западните играчи в операциите си за сигурност в Сахел през последното десетилетие.

Предишният неуспех на Запада в спирането на разпространението на насилието в региона, съчетан с ограничените интереси на Съединените щати в региона, сигнализира, че те трябва да продължат напред с настоящата, по-ограничена подкрепа за сигурността на страните партньори, съсредоточена върху споделянето на разузнавателна информация и обучението, а не върху кинетичната военна активност.