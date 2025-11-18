IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Заместникът на Спецов става шеф на Данъчните

Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на НАП

18.11.2025 | 07:30 ч. 2
Снимка БГНЕС

Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Марков е досегашен заместник изпълнителен директор на агенцията.

Той е назначен на мястото на досегашния изпълнителен директор на НАП Румен Спецов, който беше освободен от правителството предвид назначаването му за особен търговски управител, припомниха от МС.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър (ТР) като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, показва справка по фирменото дело на рафинерията в ТР. /БТА

    

 

