Заместникът на Спецов става шеф на Данъчните

Христо Марков е назначен за изпълнителен директор на Националната агенция за приходите (НАП), съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет (МС). Марков е досегашен заместник изпълнителен директор на агенцията.

Той е назначен на мястото на досегашния изпълнителен директор на НАП Румен Спецов, който беше освободен от правителството предвид назначаването му за особен търговски управител, припомниха от МС.

Правителственото решение е прието неприсъствено.

Румен Спецов вече е вписан в Търговския регистър (ТР) като особен търговски управител на „Лукойл Нефтохим Бургас“ АД, показва справка по фирменото дело на рафинерията в ТР. /БТА