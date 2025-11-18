IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Мадуро към Тръмп: Готов съм да се срещнем на четири очи

Американският президент също каза, че е готов да се срещне с венецуелския си колега

18.11.2025 | 07:37 ч. 6
Снимка: БГНЕС

Венецуелският президент Николас Мадуро снощи заяви, че е готов да проведе разговор „на четири очи“ с американския си колега Доналд Тръмп, предаде Франс прес.

Мадуро направи това изявление, след като Тръмп каза, че е готов да се срещне с венецуелския лидер въпреки че САЩ разположиха флот от военни кораби в Карибско море като част от операцията си срещу трафика на наркотици.

„В САЩ всеки, който иска да говори с Венецуела, може да говори с нас лице в лице, на четири очи. Няма проблем. Това, което не можем да позволим е християнският народ на Венецуела да бъде бомбардиран и убиван“, каза Мадуро в отговор на писмо от американски пастор по време на седмичното си предаване във венецуелска обществена телевизия, цитиран от БТА.

