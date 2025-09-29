Израел обмисля да разреши безопасно преминаване за лидерите на "Хамас"

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обмисля да предостави безопасно преминаване в чужбина на лидерите на палестинското ислямистко движение "Хамас" в ивицата Газа при определени условия, предаде ДПА, като цитира неговоро изказване пред телевизия "Фокс нюз".

"Ако лидерите на Хамас, например, бъдат ескортирани извън страната, да, ако приключат войната, освободят всички заложници, ние ще ги пуснем да си тръгнат", заяви израелският премиер.

Той каза, че е заявявал това и преди, но сега подробностите трябва да бъдат изяснени в дискусиите за новия план за Газа, подготвен от американския президент Доналд Тръмп. Този план все още не е финализиран и правителството на Нетаняху все още го обсъжда с екипа на Тръмп.

Очаква се Нетаняху да се срещне с Тръмп утре в Белия дом. Според медийни съобщения планът от 21-точки, предложен от, Тръмп включва незабавното освобождаване на останалите заложници в Газа в замяна на стотици палестинци, държани в Израел, придружено от изтеглянето на израелската армия от обсадената крайбрежна ивица. "Хамас" вече няма да играе роля в управлението на ивицата Газа, а Израел няма право да анексира района. Вместо това ивицата Газа ще се управлява от преходно правителство.

Нетаняху заяви, че се надява планът на Тръмп да бъде реализиран.

"Защото искаме да освободим нашите заложници. Искаме да се отървем от управлението на "Хамас" и да ги разоръжим, да демилитаризираме Газа и да създадем ново бъдеще както за жителите на Газа, така и за израелците, и за целия регион", подчерта той. "Освободете всички заложници и сложете оръжията си", призова израелският премиер.

Нетаняху нарече "чудовища" членовете на "Хамас", които държат заложници от две години. "Всяка нация в света трябва да каже едно нещо на "Хамас": освободете заложниците, всичките, и сложете оръжията си. Ако направите това, войната може да приключи веднага, в този момент."

От дни наред Тръмп дава надежда за пробив в преговорите за прекратяване на войната в Газа. Той също така подчерта, че няма да позволи на Израел да анексира Западния бряг, както изискват някои от крайните десни коалиционни партньори на Нетаняху.

Палестинците претендират за тази територия, както и за ивицата Газа, като част от бъдеща независима държава. Няколко големи западни държави наскоро признаха палестинската държавност, припомня ДПА.