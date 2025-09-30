Ядрена опасност: АЕЦ "Запорожие" е без ток вече 6 дни

Запорожката атомна електроцентрала в Украйна е без външно електрозахранване от шест дни, обяви в понеделник Рафаел Гроси, генерален директор на Международната агенция за атомна енергия.

Централата в югоизточна Украйна е под руски контрол от първите седмици на войната и всяка страна многократно е обвинявала другата, че е бомбардирала АЕЦ-а, като по този начин е застрашила ядрената безопасност.

Рафаел Гроси написа в X, че се е срещнал с украинския външен министър Андрей Сибига във Варшава и са обсъдили какво се слчува в АЕЦ "Запорожие". Той добави, че МААЕ работи за улесняване на възстановяването на електрозахранването, съобщава Ройтерс, цитиран от Agerpres.

Ръководителят на Държавната инспекция за ядрено регулиране в Украйна Олег Кориков заяви, че липсата на външно електричество представлява "сериозна заплаха за ядрената безопасност" и призова за усилия за бързото му възстановяване.

МААЕ заяви, че външните електропроводи, захранващи централата, са били прекъснати миналата седмица за десети път по време на конфликта и че са били пуснати в експлоатация аварийни дизелови генератори. Линиите осигуряват електрическата енергия, необходима за охлаждане на горивото на реактора и предотвратяване на разтопяване.

Сибига, пишейки за срещата си с Гроси в X, заяви, че Русия "е откраднала украинската атомна електроцентрала и се опитва насилствено да я интегрира в мрежата си, въпреки повишения риск от ядрена авария.

"Съгласихме се, че светът не може да позволи това“, добави той.

Той също така каза, че "единственият реалистичен вариант" е да се предостави на МААЕ временно управление на Запорожката централа.