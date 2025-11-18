IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Бенчев: Може да има задържане на цените по бензиностанциите

Според собственик на бензиностанция пък е възможен ръст от 2-3%

18.11.2025 | 11:56 ч. 5
Снимка: архив, БГНЕС

Суровият петрол тръгна надолу през последните дни. Ако тенденцията се окаже достатъчно постоянна, можем да видим задържане на цените. Такова мнение изрази пред NOVA председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев.

"Това, което влияе основно в момента, са борсите на готови нефтопродукти — бензин и дизел. Това, което се случи на Балканите през последния месец около проблемите със санкциите в Сърбия, България и Румъния, вдигна до известна степен цените на готовите нефтопродукти в региона. Пазарът на петрол винаги покрива политическите и геополитическите рискове, проблеми с доставките", поясни той. И допълни, че дерогацията заради санкциите е била очаквана.

"Работихме и с правителството, и с Министерството на енергетиката по отношение какво ще направим, ако в крайна сметка нещо се случи. Тази дерогация обаче беше логично да бъде дадена. В крайна сметка ние сме държава съюзник в НАТО", поясни Бенчев.

На въпрос ще се справи ли Румен Спецов като особен управител на "Лукойл" председателят на УС на Българската петролна и газова асоциация каза следното: "Въпросът е изцяло политически. До известна степен изборът на служител — дали ще бъде митничар, или данъчен, има известна логика. Спецов познава пазара както на едро, така и на дребно, запознат е вероятно и с процесите в компанията".

Само за месец литър дизел е поскъпнал с 12 стотинки и средната му цена с днешна дата е 2.50 лева. При бензина поскъпването е с 5 стотинки за литър на месец, до 2,43 лева. Най-малко е увеличението на газта - за месец с две стотинки на литър. 

Ръст на цените на дизела и бензина у нас

Венцислав Пенгезов, който е собственик на малка бензиностанция в Русе, споделя, че цените преди американските санкции били по-ниски. "Преди месец на едро беше около 2 лева, сега е 20 стотинки по-висока. Смятам, че в краткосрочен план няма да има движение нагоре. В дългосрочен обаче със сигурност ще има такова. Влияят външни и вътрешни фактори. Още поне 2-3% ще поскъпнат горивата. Всяка рафинерия има резерви от петрол, процесът на закупуване и доставка отнема месеци. Мисля, че няма да има липса на гориво. Не се забелязва тенденция към презапасяване. Има проблем с резерва - голяма част от него е в чужбина", посочи Пенгезов. 

 

