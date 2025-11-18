IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия атакува гара и сгради в Днепър, поне двама ранени

Няколко пожара избухнаха в града

18.11.2025 | 10:37 ч.
Снимка: Reuters

Най-малко двама души бяха ранени при масирано руско нападение с дронове срещу украинския град Днепър тази нощ, предаде Укринформ, като се позова на информация, публикувана в приложението "Телеграм" от началника на военната администрация на Днепропетровска област Владислав Гайваненко.

Пострадалите са 59-годишна жена и 67-годишен мъж. И двамата са приети в болница, а състоянието им се оценява като средно тежко.

Няколко пожара избухнаха в града. Засегнати са двуетажна медийна сграда, транспортна компания, частно предприятие, административна сграда, сервизна станция, магазини, ресторант, инфраструктурни обекти, шест жилищни сгради, гаражи и над 20 автомобила.

Поражения има на сградата на украинската национална обществена телевизия "Суспилне". Ройтерс съобщава, че са засегнати и помещенията на радио "Днипро".

Телевизията публикува снимка на дупката, пробита в бетонния под на сградата. По време на атаката в нея не е имало журналисти.

Руските удари поразиха и железопътната гара в Днепър, като предизвикаха закъснения на влаковете за Полша, отбелязва Укринформ. Агенцията уточнява, че тази нощ противовъздушната отбрана на Украйна е свалила 33 руски дрона.

днепър украйна Русия война
