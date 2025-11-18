Криза с дизела на Балканите, каква е възможността пред “Лукойл”?

Вчера в Търговския регистър Румен Спецов беше вписан като особен управител на “Лукойл”, а рафинерията получи и шестмесечна отсрочка от американските санкции. Тихомир Безлов е на мнение, че ще се наблюдава как ще се развият доставките на суровината, “защото видяхме декларацията на компанията "Лукойл", че тя ще продължи да осигурява преработката и доставки”.

“Видимо е, че има опит за сътрудничество, от което се опасявахме, че може да има проблеми. На този етап нещата изглеждат нормални", каза експертът от Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов за предаването “България сутрин".

Криза на Балканите

Той поясни, че на Балканите има сериозен риск по отношение на горивата. Безлов даде пример със Сърбия, която не получи изключение. “Смята се, че рафинерията ще спре след 25 ноември, ако не получи друго решение. Но това зависи от руската страна, която трябва да се съгласи да се раздели с пакета си. Това създава проблеми и за нас, защото Сърбия опитва да си реши недостига на горива чрез нас", допълни Безлов.

От думите му стана ясно, че в Румъния също има проблем с доставките на горива, специално на дизел. Там проблемът идва от ремонт на рафинерията на “Лукойл”, започнат от средата на октомври. По думите на експерта там дефицит се усеща.

“Има проблеми по отношение на това, че Турция приема по-малко руско дизелово гориво заради САЩ. Първите покачвания на цените на дизела у нас се обясняват именно с този натиск. В момента "Лукойл" има възможност да реализира по-големи обеми гориво", подчерта събеседникът.

Как ще се развие ситуацията

Има различни сценарии за това как ще се развие ситуацията с "Лукойл". “Сега виждаме, че има много интересни предложения от големи петролни компании, включително "Шеврон". Но е интересно и към кои активи - към находищата или към рафинериите, защото "Лукойл" има две рафинерии на Балканите. Това са българската и румънската. Освен това миноритарен дял в нидерландската рафинерия. В наш интерес е да имаме голяма петролна компания", коментира Безлов.

Той е категоричен, че на този етап нещата не зависят от нас.

Каква е ролята на България

"Преговорите са между руската страна и големите чужди инвеститори. Дали България ще се опита да има преразглеждане на ситуацията, ще покаже времето. Един от големите проблеми, които страната ни си създава с приватизацията, е, че продава 100% от собствеността върху от рафинерията. В Сърбия 30% са държавна собственост плюс собственост на служителите. И решенията на собственика на "Газпром" са съобразени със Сърбия, а ние такъв нямаме", добави Безлов пред Bulgaria ON AIR.

Експертът припомни, че имаше и опасения дали особеният управител ще бъде приет от САЩ. По думите на Безлов основната функция на Спецов е да гарантира, че няма финансови средства, които да отиват към Русия.

“Ще видим и дали той ще направи оценка на това какво се е случвало във времето. Би било разумно да има опит за такава оценка. Руският петрол беше изгоден за нас, защото се спестяваха логистични разходи", каза още Безлов.

Гледайте видеото с целия разговор.