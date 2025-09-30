Фон дер Лайен приветства мирния план на Тръмп за Газа

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващата от близо две години война в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.

"Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х. "Бойните действия трябва да завършат с ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници", добавя председателят на ЕК.

Welcome President @realDonaldTrump’s commitment to end the war in Gaza. Encourage all parties to now seize this opportunity. The EU stands ready to contribute. Hostilities should end with provision of immediate humanitarian relief to the population in Gaza and with all… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 30, 2025

Проектът за уреждане на конфликта, лансиран от Тръмп, предвижда фактическа капитулация и разоръжаване на "Хамас" в замяна на прекратяване на бойните действия, хуманитарна помощ за палестинците и обещание за възстановяване на ивицата Газа – все мерки, на които населението в опустошения палестински анклав силно се надява. По данни на местните здравни органи конфликтът е взел дотук над 66 хиляди палестински жертви, отбелязва АР.

Планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната и следвоенното устройство на Газа не предвижда изселване на палестинците от анклава и съдържа призив за незабавно спиране на боевете, ако и двете страни го приемат. В документът се отправя и настояване всички израелски заложници да бъдат освободени в срок до 72 часа от приемането на плана от Израел.

Предложението на Тръмп практически поставя Газа с над двумилионното ѝ население под международен контрол. Предвижда се в палестинския анклав да бъдат разположени международни сили за сигурност и той да бъде управляван от "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на ивицата.

Територията ще остане обкръжена от израелски войски. "Хамас" повече няма да я управлява и цялата военна инфраструктура, включително тунелите, ще бъде премахната.

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени, ще поддържат реда и ще обучат палестинска полиция, на която да бъдат предадени правоохранителните функции. Египет каза, че обучава хиляди палестински полицаи, които да бъдат разположени в Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху даде подкрепата си за предложението, но от сигналите, които идват от "Хамас", не става ясно дали палестинското движение е склонно да се съгласи с плана, нито в какви срокове ще даде отговора си. / БТА