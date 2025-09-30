IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Фон дер Лайен приветства мирния план на Тръмп за Газа

ЕС е готов да окаже помощ, добави председателят на ЕК

30.09.2025 | 12:42 ч. 17
Reuters

Reuters

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен приветства предложения от президента на САЩ Доналд Тръмп план за прекратяване на продължаващата от близо две години война в ивицата Газа, съобщава Ройтерс.

"Приветствам ангажимента на президента Доналд Тръмп за слагане край на военния конфликт в Газа. Призовавам воюващите страни да се възползват от тази възможност. ЕС е готов да окаже помощ", написа Фон дер Лайен в социалната мрежа Х. "Бойните действия трябва да завършат с ангажимент за предоставяне на хуманитарна подкрепа за населението в Газа и незабавно освобождаване на всички заложници", добавя председателят на ЕК.

Проектът за уреждане на конфликта, лансиран от Тръмп, предвижда фактическа капитулация и разоръжаване на "Хамас" в замяна на прекратяване на бойните действия, хуманитарна помощ за палестинците и обещание за възстановяване на ивицата Газа – все мерки, на които населението в опустошения палестински анклав силно се надява. По данни на местните здравни органи конфликтът е взел дотук над 66 хиляди палестински жертви, отбелязва АР.

Планът на Тръмп от 20 точки за прекратяване на войната и следвоенното устройство на Газа не предвижда изселване на палестинците от анклава и съдържа призив за незабавно спиране на боевете, ако и двете страни го приемат. В документът се отправя и настояване всички израелски заложници да бъдат освободени в срок до 72 часа от приемането на плана от Израел.

Свързани статии

Предложението на Тръмп практически поставя Газа с над двумилионното ѝ население под международен контрол. Предвижда се в палестинския анклав да бъдат разположени международни сили за сигурност и той да бъде управляван от "Управителен съвет за мира", оглавяван от Тръмп и бившия британски премиер Тони Блеър, който ще отговаря за управлението и възстановяването на ивицата.

Територията ще остане обкръжена от израелски войски. "Хамас" повече няма да я управлява и цялата военна инфраструктура, включително тунелите, ще бъде премахната.

Международните сили за сигурност, които ще бъдат разположени, ще поддържат реда и ще обучат палестинска полиция, на която да бъдат предадени правоохранителните функции. Египет каза, че обучава хиляди палестински полицаи, които да бъдат разположени в Газа.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху даде подкрепата си за предложението, но от сигналите, които идват от "Хамас", не става ясно дали палестинското движение е склонно да се съгласи с плана, нито в какви срокове ще даде отговора си. / БТА

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Урсула фон дер Лайен ЕС ЕК план за Газа Доналд Тръмп Бенямин Нетаняху
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem