Ерик Тръмп избухна: Демократите се опитаха да съсипят брака на баща ми

В интервю в понеделник вечерта Ерик Тръмп заяви, че политическите врагове на баща му са се опитали да разтрогнат брака му с първата дама Мелания Тръмп.

Синът на президента се появи в предаването „Роб Шмит тази вечер“ на Newsmax, където водещият му представи клипове на демократи, които се оплакват от отношението към бившия директор на ФБР Джеймс Коми, който беше обвинен миналата седмица. Докато Тръмп отдавна се оплаква от превръщането на Министерството на правосъдието в оръжие, а демократите и много правни наблюдатели посочват обвинителния акт срещу Коми като доказателство, че той прави именно това.

Но според Ерик Тръмп Министерството на правосъдието на бившия президент Джо Байдън „го е преследвало като куче“ и е третирало семейството му ужасно.

„Нахлуха в дома му! Нахлуха в Мар-а-Лаго! Опитаха се да го разведат! Опитаха се да разделят семейството ни!“, каза Ерик на Шмит.

Източник, близък до бизнесмена, обясни, че коментарът за „развод“ е във връзка с руското досие на Кристофър Стийл, което включва неприятни подробности за поведението на Тръмп в спалнята му по време на посещението му в Москва - твърдения, които Тръмп отдавна отрича.

„Когато говорят за златни дъждове в платеното си фалшиво досие, платено от Хилари Клинтън, по-добре вярвайте, че намерението им е било да съсипят брака му“, каза източникът.

ФБР претърси Мар-а-Лаго през август 2022 г. и иззе документи, за които служители смятаха, че тогавашният бивш президент е незаконно запазил и които са класифицирани.

Мелания Тръмп също заяви, че е „ядосана“ заради акцията в Мар-а-Лаго. В интервю от септември 2024 г. за Fox & Friends тя нарече разследването на ФБР „нахлуване в личния живот“.

„Видях неприятни неща, които никой не иска да види“, каза Мелания Тръмп. „И се ядосваш, защото, знаеш ли, никой не бива да търпи подобни неща. Някой човек... те претърсваха моите вещи.“

Ерик заяви, че бившият главен прокурор Мерик Гарланд е бил начело на всичко това“ и добави:

„И Джо Байдън беше начело на всичко това, когато нахлуха в дома ни, когато нахлуха в Мар-а-Лаго, когато нахлуха в гардероба на Мелания, когато нахлуха в стаята на 16-годишния Барън.“

По време на участието си в предаването на Шмит, първият син на Тръмп също изрази ярост от двата предишни импийчмънта на баща си - първият, свързан със задържането от страна на Тръмп на средства от Конгреса, за да окаже натиск върху украинския президент Володимир Зеленски да обяви разследване на Байдън, а вторият - от 6 януари.

„Знаете ли, те го преследваха за руска измама, която не е съществувала и е била платена от Хилари Клинтън“, каза Ерик. „ФБР и Министерството на правосъдието шпионираха кампанията на баща ми. Те го лишиха от платформа. Те използваха за оръжие всеки главен прокурор и всеки окръжен прокурор в страната. Те го обвиниха 91 пъти, 34 пъти във фалшив процес в Ню Йорк."

Президентът Тръмп беше обвинен в четири отделни случая - два, свързани с опита му да отмени изборите през 2020 г., единият, свързан с бизнес практиките му в Ню Йорк, и единият, свързан с класифицираните документи, които предизвикаха акцията в Мар-а-Лаго.

„Публикуваха негова снимка от полицията. Той е най-разпознаваемият човек в света. Публикуваха негова снимка от полицията, въпреки че не беше необходимо. Това напълно се обърна срещу него“, посочи Ерик.

Тръмп позира за снимка от полицията като част от делото за намеса в изборите в Джорджия.

„Опитаха се да нападнат нашите служители! Нападнаха ни. Опитаха се да доведат компанията ни до фалит. Лишиха ни от платформа! Отнеха ми и организацията Тръмп всяка банкова сметка, която можете да си представите“, продължи Ерик.

След две седмици ще излезе книга, озаглавена „Под обсада: Борбата на моето семейство да спаси нашата нация“. Описание на предстоящата книга показва, че голяма част от това, което Ерик обсъждаше в Newsmax, ще се появи на нейните страници.

„От нападенията в дома му от детството, Мар-а-Лаго, до опити за убийство, почти до покушение, от „Рашагейт“ до студените и корумпирани съдебни зали, фалшивите новини в медиите, цензурата и очернянето на характера - това не беше просто атака срещу президент или дори семейството му. Самата Америка беше под обсада“, гласи тийзърът.