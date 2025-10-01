IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доналд Тръмп: Ако не получа Нобелова награда за мир, ще е обида за САЩ

На 10 октомври ще обявят името на носителя й

01.10.2025 | 08:35 ч. Обновена: 01.10.2025 | 08:43 ч. 52
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че би било „обида“ за Съединените щати, ако той не получи Нобелова награда за мир заради „своята роля в решаването на редица конфликти“.

Американският държавен глава отдавна е прицелен в наградата, която ще бъде обявена на 10 октомври. Сега той направи последен опит да подкрепи кандидатурата си, ден след като обяви мирния план за прекратяване на войната в Газа.

„Ще получите ли Нобелова награда? Абсолютно не. Те ще я дадат на някакъв човек, който не е направил нищо“, каза Тръмп, цитиран от БГНЕС. „Това би било голяма обида за нашата страна, ще ви кажа. Аз не я искам, искам страната да я получи. Тя трябва да я получи, защото никога не е имало нещо подобно“, допълни той.

Републиканецът отдавна е раздразнен от факта, че демократът Барак Обама спечели наградата през 2009 г., предаде АФП.

Шансовете американският президент да спечели Нобеловата награда за мир тази година се считат за близки до нула в Осло, където се намира седалището на наградата. „Това е напълно немислимо“, заяви историкът Ойвинд Стенерсен, който е провел изследвания и е съавтор на книга за Нобеловата награда за мир.

Норвежкият Нобелов комитет също настоява, че не може да бъде повлиян от кампанията на Тръмп за наградата. „Разбира се, забелязваме, че медиите обръщат голямо внимание на определени кандидати. Но това наистина няма никакво влияние върху дискусиите, които се водят в комитета“, каза наскоро секретарят на комитета Кристиан Берг Харпвикен.

Тръмп обясни, че ако планът за Газа, който представи заедно с израелския премиер Бенямин Нетаняху в Белия дом на 29 септември, проработи, „ще имаме осем, осем за осем месеца. Това е доста добре“.

Администрацията на Тръмп наскоро изброи седемте войни, които според нея той е прекратил: между Камбоджа и Тайланд; Косово и Сърбия; Демократична република Конго и Руанда; Пакистан и Индия; Израел и Иран; Египет и Етиопия; и Армения и Азербайджан. /NOVA

 

