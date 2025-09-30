Барън Тръмп вече се среща с момичета, затвори цял етаж на Тръмп Тауър за среща

Източник твърди пред The New York Post, че синът на Доналд и Мелания Тръмп, Барън, наскоро е имал среща в Тръмп Тауър.

Макар че да доведеш влюбен човек в сграда с твоето име, изписано върху нея, изглежда като добра шега, изборът на малкия Тръмп да има среща у дома е бил строго от съображения за сигурност. Всъщност, 19-годишният потомък е толкова добре охраняван, че цял етаж е бил затворен, за да може той да проведе романтичната си среща, каза източник, информиран по въпроса.

New York Post ексклузивно съобщи, че Барън пребивава в Белия дом, докато посещава занятия в кампуса на Нюйоркския университет във Вашингтон. Занятията започнаха на 2 септември.

Елитното училище предлага курсове по политика, публична политика, история, икономика и журналистика в своя аванпост в столицата.

Барън, който е висок внушителните 197 см, предизвика вълнение сред дамите в главния кампус на училището в Гринуич Вилидж като първокурсник миналата година. Един негов състудент ни казва, че докато е бил там, определено е привличал внимание.

"Той е висок и неловък, но беше истински човек. Много момичета тичаха след него."

Миналият декември източник каза пред People: "Той е в [Училището по бизнес „Стърн“ към Нюйоркския университет], така че по някакъв начин учи бизнес. Със сигурност е женкар. Много е популярен сред дамите. Висок и красив е. Много хора го смятат за доста привлекателен."

През април източник каза пред Page Six, че Барън не може да дава телефонния си номер на нови приятели от колежа от страх, че ще изтече публично, и вместо това си пише с приятели в чат платформата на геймърската конзола Xbox.

"Това е негова работа", казаха те, "Той все още отстранява проблеми."

Те обясниха, че що се отнася до личния му номер, "това създава повече проблеми, отколкото си струва".

"Ако хората получат номера, те биха го дали и след това милион души биха се обаждали непрекъснато", казаха те, "Ще трябва постоянно да сменяте номера и ще се превърне във въртележка."

Въпреки ръста си, Барън рядко е забелязван напоследък. През март той беше видян да носи Rolex за близо 50 000 долара на китката си, докато пристигаше в Тръмп Тауър с майка си, Мелания Тръмп.

Forbes току-що съобщи, че нетното му състояние е 150 милиона долара, благодарение на инвестиции в криптовалута.