Руската Федерална служба за сигурност (ФСБ) обяви в понеделник, че е арестувала 45-годишна главна готвачка, работеща в ресторант в кримския град Севастопол.

Жената, обвинена в шпионаж за Главното разузнавателно управление на Украйна (ГРУ) през последните две години, е задържана под стража, според сайта "Медуза“.

ФСБ твърди, че тя е предложила услугите си на украинското разузнаване за първи път около септември 2023 година. Предполага се, че тя е предавала информация за местоположението и маршрутите, използвани от руския военен персонал и оборудване в Севастопол – някогашното главно пристанище на Черноморския флот на Русия – на своите служители чрез WhatsApp.

По-конкретно, ФСБ твърди, че е правила снимки на кораби на Черноморския флот, разположени в и около Севастополския залив, които украинските въоръжени сили по-късно са използвали за планиране на ракетни атаки. Освен това, тя е обвинена в заговор за отравяне на членове на руските специални части, които са посещавали ресторанта, в който е работила.

Кримският отряд на ФСБ заяви, че я е обвинил в "държавна измяна“ по член 275 от Наказателния кодекс на Русия, добавяйки, че разследванията на нейната "престъпна дейност“ продължават.

Според изявлението на ФСБ, това е пореден пример за това как "украинските специални служби [дестабилизират] социално-политическата ситуация и [нанасят] икономически щети на държавата, като активно вербуват извършители на саботажи и терористични атаки“.

В изявлението се казва още, че Киев използва онлайн платформи и социални медии (включително популярните приложения за съобщения Telegram и WhatsApp, до които Русия ограничи достъпа миналия месец), за да предложи на "предателите“ възможността да "спечелят бързи пари“.

Добавя се обаче, че всички подобни престъпни планове ще бъдат разкрити и че всички, които се изкушат да помогнат на "вражеската“ Украйна, ще получат дълги присъди.

Освен това се призовават руските граждани да бъдат бдителни и да докладват за всякакви опити на "непознати контакти“ в приложения за съобщения да ги въвлекат "в своите заговори“.

През последната година имаше няколко случая, в които руските служби за сигурност използваха подобни методи за идентифициране на недоволни или податливи на риск украински лица, за да извършват саботажни атаки, насочени към военни обекти в Киев и други украински градове.