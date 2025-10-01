Втори Курск: Руска подводница е аварирала край Гибралтар, заплашва я експлозия?

Руската подводница "Новоросийск" е претърпяла сериозни щети край Гибралтар - един от най-стратегическите и посещавани проливи в света - и е изложена на риск от експлозия, според антикремълски акаунт в Telegram, който е много добре информиран през повечето време.
Това е руска военна подводница, която наскоро е плавала близо до френския бряг. Този път "Новоросийск" се намира в района на Гибралтарския проток или край бреговете на Португалия. Плавателният съд се намира в деликатна ситуация, съобщи в събота акаунтът в Telegram ВЧка-ОГПУ, за който е известно, че има източници в руските служби за сигурност.
Подводницата, "която в момента е на бойна мисия в Средиземно море, изпитва сериозни технически проблеми", се казва в акаунта в Telegram, считан от някои наблюдатели за силно критичен към Кремъл. Според акаунта "изтичане на гориво след сериозна повреда е причинило значителен риск от експлозия в трюма", съобщи France 24 във вторник.
Нито руските власти, нито официалните медии споменаха за присъствието на подводницата "Новоросийск" в Средиземно море, нито за евентуалните ѝ проблеми и евентуалната евакуация на екипажа. Американски патрулен самолет лети над района, където е била забелязана руската подводница, от няколко дни, посочват няколко специализирани акаунта за анализ на данни с отворен код в платформата X и Telegram.
Това е инцидент, над който се извисява сянката на трагедията с "Курск" - руската атомна подводница, потънала през 2000 г., убивайки 118 членове на екипажа.
"Новоросийск", която е част от сравнително нов клас дизелови подводници "Кило", е дълга над 70 метра и може да превозва екипаж от над 50 души. Това е клас, който започва да се „разработва през 80-те години на миналия век и следователно не е същият като семействата подводници от 40-те и 50-те години на миналия век, които са претърпели множество щети“, подчертава Александър Вотраверс, специалист по въоръженията и главен редактор на Swiss Militaire Review (Revue militaire suisse).
Подводниците от клас "Кило" обаче не са много сложни. "Те са проектирани по-скоро за производство в големи количества, отколкото за оборудване на руския флот с най-съвременни подводници", казва цитираният експерт.
"Това са модели, които Русия е изнасяла масово, тъй като не съдържат никакви секретни технологии", казва Александър Вотраверс.
"Новоросийск" е един от най-новите модели от този клас, въведен в експлоатация през август 2014 г. Тя е предадена на руския Черноморски флот през септември 2024 г. Подобно на други подводници от този клас, основната ѝ цел "е да действа по бреговете, където дълбочината на морето не е твърде голяма", обяснява Александър Вотраверс. Тя е оборудвана с торпеда и може да носи крилати ракети „Калибър“ - руският еквивалент на американските ракети "Томахоук".
Подводниците от клас „Кило“ "могат също да поставят подводни мини", добавя Александър Вотраверс.
Преди да бъде открита в Гибралтар, подводницата "Новоросийск" е била забелязана и в други райони. Френският флот я забеляза през 2022 г. край бреговете на Бретан и изпрати военен кораб да го наблюдава. Съвсем наскоро британците я проследиха отблизо през юли 2025 г., когато тя прекоси английски води в Ламанша.
Но какво прави подводницата в Гибралтар?
"Новоросийск" беше "на бойна мисия", твърди Telegram акаунтът на ВЧКа-ОГПУ. Този тип мисия не означава непременно, че подводницата насочва ракетите си към британски позиции в Гибралтар, например.
"В повечето случаи това са дискретни мисии, свързани с шпионаж или поверителен транспорт на персонал или материали", обяснява Александър Вотравер.
В тази връзка Гибралтарският проток е идеална зона за този вид подводен шпионаж. Той е единствената точка за достъп до Средиземно море от Атлантическия океан и всички кораби, преминаващи през тази зона, се наблюдават отблизо. Освен това „Новоросийск“ е един от малкото кораби на руския флот, които все още присъстват в Средиземно море и могат да демонстрират проекцията на силата на Москва в тази област, след като руският флот загуби базата в Тарту в Сирия.
При липса на потвърждение или официални изявления от Русия е трудно да се оцени мащабът на щетите, понесени (или не) от Новоросийск, отбелязва France 24.
От съобщенията на ВЧКа-ОГПУ в Telegram изглежда, че екипажът е в тревожна ситуация. Всичко започнало с неизправност в системата за подаване на гориво. След това се появил теч в трюма - толкова обилен, че рискът от експлозия вече е висок. Освен това Новоросийск не би разполагал с „необходимите резервни части или компетентен персонал“ за отстраняване на щетите.
„Руските военни кораби в момента са известни с това, че са малко и лошо поддържани, с екипажи, които често не са подготвени да се справят с подобен тип ситуации“, признава Базил Жермон, специалист по въпросите на международната и морската сигурност в университета Ланкастър.
Причината са военните усилия на Русия в Украйна, които са намалили наличното оборудване и специализирани ресурси. екипажите да бъдат сведени до минимум, обяснява той.
Разбира се, „това не е ядрена подводница и следователно въздействието на експлозия би било по-ограничено за околната среда и сигурността“, подчертава Александър Вотравер, като уточнява обаче, че рисковете зависят и от въоръжението на борда. Мините или ракетите, които биха експлодирали, биха направили ситуацията много по-опасна. Рискът от влошаване на ситуацията е още по-голям, тъй като Русия няма пристанище наблизо и Новоросийск ще трябва да бъде транспортиран до Санкт Петербург за ремонт. Освен ако Москва не поиска помощ.
"Ако Русия не може да реши проблема сама, със сигурност няма да поиска помощ от страна от НАТО, предвид настоящия контекст", заключава Базил Жермон.