Пътник на Delta Airlines за инцидента: Хаос на борда, бяхме напълно смачкани

Два пътнически самолета на Delta Airlines се сблъскаха на летище Ла Гуардия в Ню Йорк в сряда вечерта при ужасяващ инцидент, при който крилото на единия самолет се откъсна.

Регионалните самолети CRJ-900 бяха експлоатирани от дъщерното дружество на Delta, Endeavor Air. Самолетите са се движели с ниска скорост, когато внезапно се закачили един в друг около 21:56 ч.

По чудо само един човек на борда, стюардеса, е пострадал при сблъсъка, въпреки ужасяващите кадри, които показват как крилото на единия самолет се е отчупило след катастрофата.

Всички 85 пътници и в двата самолета са били принудени да слязат от самолета и да чакат, докато бъдат прехвърлени на нови полети. На пътниците е предложено хотелско настаняване и храна. Ще им бъдат предоставени нови опции за полети, които да резервират в рамките на часове, съобщи авиокомпанията.

Сблъсъкът бележи поредния инцидент за авиационната индустрия, която е изправена пред нарастващи опасения на фона на широко разпространените съкращения на работни места във Федералната авиационна администрация по време на администрацията на Тръмп.

Пътник на борда на полет на Endeavor на летище Ла Гуардия описа ужасния момент, в който самолетът му е бил "абсолютно смазан“ от другия малко след кацането в Ню Йорк по време на полет от Шарлът.

My @CBSNews colleague Joey Annunziato is on DL5047. He describes what happened as it was taxing to the gate and was clipped by another delta regional jet. pic.twitter.com/uBzgzoILzi — Kris Van Cleave (@krisvancleave) October 2, 2025

"Рулирахме към пистата ни и бяхме напълно смазани от друг полет на Delta. Не знам дали ние ги ударихме или те ни удариха, но беше шокиращо“, каза продуцентът на CBS News и добавя: "Всички се хвърлиха напред по местата си, беше малко хаотично, бяхме шокирани от случилото се.“

Един от самолетите, участвал в катастрофата, полет 5155 на Endeavor Air, е излитал за Роаноук, Вирджиния. Той се е сблъскал с фюзелажа на полет 5047 на Endeavor Air, самолетът, който току-що е пристигнал от Шарлът.

"Delta ще работи с всички съответни органи, за да преразгледа случилото се, тъй като безопасността на нашите клиенти и хора е преди всичко“, каза говорител на авиокомпанията. "Извиняваме се на нашите клиенти за преживяното.“

Говорител на летище Ла Гуардия заяви пред Daily Mail, че пострадалата стюардеса "е получила наранявания, които не са животозастрашаващи, и е била транспортирана в болница като предпазна мярка“.

Снимките, направени след страшния сблъсък, показват значителни щети по носа на един от самолетите.

Летището успя да функционира нормално след леката катастрофа.

Лица, подаващи сигнали за нередности във Федералната авиационна администрация, бият тревога от месеци заради потенциалните последици от съкращенията на работни места в отдела. Нараства опасението относно риска от инциденти на летища в цялата страна в резултат на федералните съкращения.

🚨 Incident at LaGuardia Airport 🚨 Two Delta CRJ900 regional jets were involved in a low-speed collision while taxiing at New York’s LaGuardia. One aircraft’s wing was torn off in the impact. ✈️ Flight #DL5047 (N480PX) had just landed from Charlotte when it was struck by… pic.twitter.com/SRHOR0wYkR — AirNav Radar (@AirNavRadar) October 2, 2025

"Авиодиспечерите не могат да си вършат работата без нас“, каза през февруари пред Politico специалист по аеронавигационни данни, засегнат от съкращенията.

"Честно казано, без нашия екип... пилотите буквално щяха да летят на сляпо“, добавиха те.

Служителят беше цитиран като анонимен източник, за да може да говори свободно за уволненията.

По-рано тази година сблъсък на Националното летище "Роналд Рейгън“ във Вашингтон уби 67 души.

В допълнение към фаталната катастрофа във Вашингтон на 29 януари, малък самолет с 10 души се разби в Аляска на 6 февруари, а два частни самолета се сблъскаха на летище Скотсдейл на 10 февруари, при което един човек загина, а четирима бяха ранени.

Отдел на FAA, натоварен с картографирането на смъртоносни авиационни препятствия, като небостъргачи и електропроводи, също беше съкратен до шепа персонал след драстични съкращения на DOGE, разкри Daily Mail тази година.

Запознати се опасяват, че сега има толкова малко картографи, които регистрират потенциални опасности, че самолетите биха могли да се блъснат в сгради или кули, докато се движат през гигантски градски пейзажи като Ню Йорк или Чикаго.