Башар Асад е бил хоспитализиран след опит за отравяне?

Появиха се нови съобщения за опит за убийство на бившия сирийски президент Башар Асад в Москва. Диктаторът беше свален от власт преди девет месеца и получи политическо убежище в Русия.
Сирийската обсерватория за правата на човека твърди, позовавайки се на "частен източник“, че Асад е бил освободен от болница в покрайнините на Москва в понеделник.
Според източникът Асад "е бил отровен“, а като мотив зад операцията по убийството е възможността "да се злепостави руското правителство и да се обвини в съучастие“ в смъртта му. В доклада се казва, че състоянието на Асад вече е "стабилно“.
Твърди се, че само на брат му Махер Асад е било позволено да го посети в болницата по време на мащабна операция по сигурността.
Руското правителство до момента не е коментирало твърденията.
Непотвърдени съобщения по-рано предполагат, че той е бил приет в болница в "критично състояние след отравяне“.
Новите власти в Сирия поискаха екстрадицията на Асад, което Русия досега отказваше.
Путин лично предостави убежище на Асад, заедно с членове на семейството му и сътрудници на режима.
60-годишният Асад не е бил виждан публично от пристигането си в Русия и се предполага, че е под строг надзор от руските тайни служби, припомня Daily mail.
Досега няма независими доказателства за отравянето на Асад.
В по-ранен доклад, след като Асад е бил в Русия по-малко от месец, се казваше, че той "се е оплакал на охраната си, че се чувства зле и има проблеми с дишането“.
Тази версия обаче не беше потвърдена.