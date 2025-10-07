Завръщането на чешкия милиардер Бабиш е благодат за десницата в ЕС

Милиардерът Андрей Бабиш започна да формира ново чешко правителство часове след като постигна най-добрата си изборна победа в историята си, като завръщането му на власт е на път да подсили възходящите редици на популистките лидери в Европейския съюз (ЕС), пише Bloomberg.

Президентът Петър Павел заяви в понеделник, че преговорите. Милиардерът обяви, че ще се стреми да управлява с подкрепата на крайнодясна група, която призовава Чехия да напусне ЕС, и на популистка партия, чиито лидери атакуват климатичната програма на блока.

71-годишният бизнесмен, който беше чешки министър-председател в продължение на четири години до 2021 г., ясно заяви, че е против всякаква форма на „чехиз“ и остава привърженик на НАТО. Но вдъхновената от Доналд Тръмп кампания „Чехия на първо място“ предупреди Брюксел, че списъкът с лидери, оспорващи политики от миграцията до военната помощ за Украйна, е на път да се разшири.

„Ще изпълним програмата си за нашите хора, които я заслужават“, каза Бабиш на първата си пресконференция след изборите, докато преброяването на гласовете се приключваше. „Настоящото правителство забрави за тях – и в продължение на четири години говореше само за война и Украйна.“

За ЕС, който се бори да поддържа единен фронт, завръщането на Бабиш се случва в момент, когато търговската война на Тръмп, руската инвазия в Украйна и нарастващият антиимигрантски национализъм разкъсват европейския проект.

„Европа страда“, каза милиардерът късно в събота, докато сияеше в централата на партията, докато италиански поп хит от 80-те години на миналия век на Ricchi e Poveri прозвучаваше за тълпата. Той използва момента, за да осъди отново свръхрегулацията и покачващите се цени на енергията в ЕС.

Компанията, която той поддържа, дава представа къде ще бъде политическият дневен ред на Бабиш. Съюзник на унгарския премиер Виктор Орбан и словашкия премиер Роберт Фицо , Бабиш помогна за сформирането на политическа група в Европейския парламент – „Патриоти за Европа“ – която включва френската партия „Национален сбор“ под ръководството на Марин льо Пен и италианската партия „Лига“ под ръководството на Матео Салвини.

Третата по големина група в европейското събрание, „Патриотите“, до голяма степен застъпват позиции, които защитават националния суверенитет – и са склонни да бъдат враждебни към миграцията, екологичната политика на ЕС и подкрепата за раздираната от война Украйна.

Бабиш често е по-труден за определяне, демонстрирайки известна степен на прагматизъм с прегръдка на транзакционизъм, подобен на този на Тръмп. Но завръщането му на премиерския пост ще отбележи рязка промяна от правителството на премиера Петр Фиала , което подкрепяше доставките на оръжие за Киев.

Заложен е водещият принос на Чехия към военната помощ за Украйна, инициатива, която осигурява боеприпаси от цял ​​свят , за да ги насочва към Киев. Бабиш се нахвърли върху проекта по време на предизборната си кампания, осъждайки го като система, която служи до голяма степен за пълнене на джобовете на производителите на оръжие.

Бабиш остави отворен въпроса дали ще спре инициативата за боеприпаси. Притиснат по въпроса след изборите, той каза, че ще обсъди програмата с украинския президент Володимир Зеленски и ще се справи с въпроса „прозрачно“. Във всеки случай, той каза, че няма да пречи на доставките на оръжие от частни фирми.

„Ние не пречим на чешки компании да изнасят оръжие за Украйна – това изобщо не е проблем“, каза Бабиш пред репортери. Но, каза той, когато хората не могат да си позволят лечение на рак, а учителите и самотните майки се затрудняват да плащат сметките, „тогава със сигурност ще дадем тези пари на чешките граждани“.

Павел, бивш генерал от НАТО, заяви в понеделник, че доверието в страната е застрашено от програмата за боеприпаси, въпреки че е за по-голяма прозрачност.

„Прозрачността със сигурност не ни пречи да обсъждаме някои неща по-подробно и аз няма да се налага да се пречи на това“, каза президентът в коментар от Пражкия замък. „Важно е обаче да се има предвид кое е от съществено значение – интересите на Чехия и нашите съюзници и партньори.“

Способността на Бабиш за гъвкавост е изправена пред изпитание, предвид политическите му съмишленици в Прага.

Засега Бабиш заяви, че предпочита да управлява като правителство на малцинството, с подкрепата на по-малките партии, въпреки че Павел посочи, че тримата могат да сформират управляваща коалиция със 108 от 200 места в парламента.

В родината си основната му цел беше четиригодишната политика на строги икономии на коалицията на Фиала. Бабиш обеща да възстанови помощите, включително месечно изплащане на 1000 крони (48 долара) на пенсионерите, и да намали данъците за компаниите. В допълнение към по-големите инвестиции в инфраструктура за стимулиране на икономическия растеж, милиардерът иска CEZ AS , най-голямата енергийна компания, да изкупи акциите на миноритарните си акционери и да стане отново изцяло държавна собственост.

Акциите на CEZ поскъпнаха с 2,5% рано в понеделник, търгувайки се близо до 17-годишния си връх, достигнат миналия месец. Акциите са се повишили с 38% тази година, с което пазарната капитализация на компанията достигна 34 милиарда долара и я направи най-ценната листвана компания в източната част на ЕС.

Икономисти предупредиха, че плановете му биха могли да поставят под натиск финансите на страната, но предвид склонността на Чехия към бюджетна дисциплина, той ще разполага с фискален капацитет, за да поддържа разликата под задължителните от ЕС 3% от брутния вътрешен продукт.

Бабиш, който е натрупал богатството си от основания от него агробизнес, има нетно състояние от 4,2 милиарда долара, според индекса на милиардерите на Bloomberg . Той се зае с политиката с подход на човек на народа, обещавайки да сложи край на корупцията, което го изстреля до премиерския пост през 2017 г.

Първият му мандат беше помрачен от разследване на твърдения, че компанията му е получила измамни субсидии от ЕС. Бабиш, който отрече всякакви нарушения, в крайна сметка беше съден и оправдан, въпреки че случаят се появи отново тази година, когато на чешки общински съд беше наредено да го преразгледа.

Павел, който убедително победи Бабиш и стана държавен глава на Чехия през 2023 г., заяви, че бившият премиер трябва да уреди собствеността на бизнес империята си, за да елиминира всякакви конфликти на интереси, ако иска да стане премиер.

В неделя Бабиш заяви, че е очертал решение на президента по време на срещата им. Той отказа да даде подробности и подчерта ангажимента си към Европа.