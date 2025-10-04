Защо войната между Русия и Украйна може да се обърне в полза на Киев

Според американски официални лица, президентът Тръмп е решил да помогне на Киев да нацели ключови енергийни съоръжения в Русия с оръжия с голям обсег, като предостави сателитни изображения, за да гарантира прецизни удари, пише в свой материал "The Times".

Такъв смел ход, който никога не е бил счетен за подходящ или оправдан от администрацията на Байдън, би пренесъл битката по-далеч във вътрешността на руската територия и потенциално би нанесъл катастрофални щети на военната икономика на президента Путин.

Решението, за което съобщава The Wall Street Journal, идва след като вицепрезидентът Дж. Д. Ванс потвърди, че Тръмп обмисля да предостави на президента Зеленски крилати ракети "Томахок" с наземно базиране. Тъй като ракетите имат обсег от около 1500 мили, Киев ще разполага с една от най-успешните бойни оръжейни системи на Америка, способна да достигне Москва от всяка точка в Украйна.

Ракетите "Томахок", въоръжени с конвенционални бойни глави, обикновено се свързват с операции, провеждани от подводници или кораби. Но има и версия, изстрелвана от земята, разработена за американската армия и морската пехота, която, ако бъде доставена на Украйна, ще допълни арсенала на Киев от местно производство дългообхватни оръжия, които вече са били използвани за нанасяне на удари по руски нефтопреработвателни заводи.

Както обмислянето на предоставянето на "Томахок", така и съобщеното споразумение за предоставяне на Киев на разузнавателна информация за стратегическите енергийни обекти на Русия, повишиха залога над всичко, което е обмислял предшественикът на Тръмп.

Президентът Байдън винаги е бил предпазлив да даде на Зеленски средства за нанасяне на удари дълбоко в самата Русия, опасявайки се, че това би провокирало опасна ескалация с Москва. Дори когато със закъснение одобри изпращането на балистични ракети Atacms на американската армия с обсег 190 мили, той наложи ограничения за тяхното използване, ако бъдат изстреляни през границата в Русия.

Въпреки това, не бяха наложени ограничения върху използването на американското разузнаване, за да се помогне на Украйна да определи точно местоположението на руските войски, складовете за оръжие и движението на танкове в Украйна.

Американското разузнаване, както сателитни изображения, така и електронни сигнали за комуникации, беше част от пакета от момента, в който Русия нахлу в Украйна на 24 февруари 2022 г. В първите дни на войната, без тази разузнавателна помощ, Украйна никога не би могла да постигне успехите на бойното поле, които по същество спряха руската инвазивна сила.

Американското военноморско разузнаване и сателитни изображения предоставиха координатите на военния кораб, който патрулираше в Черно море, и Украйна изстреля две произведени в страната противокорабни ракети „Нептун“, които фатално удариха „Москва“ на около 80 морски мили от пристанището на Одеса.

Пентагонът под администрацията на Байдън имаше едно конкретно резервирано отношение към използването на американски разузнавателни данни от украинската армия в самата Украйна. Редица висши руски командири бяха убити и се съобщаваше, че точното им местоположение е било определено от американски сателити.

Пентагонът обаче заяви, че това не е така. Джон Кирби, тогавашен говорител на Пентагона, заяви, че американските разузнавателни данни не са били предоставени с цел да бъдат набелязани конкретни руски генерали.

Въпреки това, ролята на разузнаването в продължилата повече от три години война помогна да се компенсира превъзходството на Русия както по отношение на човешките ресурси, така и по отношение на огневата мощ.

ЦРУ, Агенцията за национална сигурност (АНС) и цялата гама от американски разузнавателни служби са били тясно, макар и тайно, ангажирани в насочването на украинската армия и предоставянето на съвети относно политиката за набелязване на цели, както и в ранното предупреждение за руски ракетни атаки и движение на войски.

През февруари миналата година вестник NYT съобщи, че Украйна е построила специален подземен бункер, частично финансиран и оборудван от ЦРУ, в който украинските войници са могли да проследяват руските шпионски сателити и да подслушват разговорите между различни руски командири и техните подразделения.

Също така бе съобщено, че ЦРУ е помогнало за създаването и поддържането на дузина тайни места по границата с Русия, откъдето може да се наблюдава дейността на руските войски.

Сега Тръмп изглежда е решил, че е време да се премахнат ограниченията по отношение на предоставянето на разузнавателна информация на Украйна, насочена конкретно към нанасяне на удари по огромната мрежа от енергийни съоръжения на Русия, като рафинерии, нефтопроводи и електроцентрали.

Путин зависи от продажбата на петрол и природен газ на все още желаещи клиенти като Китай, Индия и Турция, за да финансира войната с Украйна.

Тръмп драстично промени мнението си за способността на Украйна да победи Русия, когато след разговор със Зеленски на Общото събрание на ООН в Ню Йорк миналия месец, той заяви, че Киев все пак може да си върне цялата територия, загубена в полза на руските войски. Той каза, че Путин е в дълбока икономическа криза.

Решението на Тръмп да предостави на Киев разузнавателна информация за енергийната инфраструктура на Русия ще бъде огромен удар за Москва и може да убеди Путин да потърси преговори за споразумение, за да спаси военната си икономика от разруха.