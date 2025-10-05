Убит и ранени на рали във Варна: Кола изпусна завой и се заби в публиката ВИДЕО

Драма окървави ралито във Варна. Човек от публиката загина по време на автомобилното състезание Планинско изкачване "Аладжа манастир" – финален кръг от Националния шампионат по планинско изкачване. След като е изпуснал завой, състезателен автомобил е минал през мантинелата и се е врязал в публиката, съобщиха от пресцентъра на ОД МВР-Варна.

Други шестима са пострадали. Загиналият е на 60- годишна възраст. Жена на 27 г. е настанена в реанимация, с опасност за живота.

Мъж на 39 години е в ортопедия с фрактура на глезен.

Бройката на пострадалите нараства, защото и към момента отиват в болницата хора с по- леки травми.

На място са пристигнали екипи на Спешна помощ и полиция. Инцидентът е станал след първия завой на Т-образното кръстовище с бул. "Княз Борис Първи" по посока Аладжа манастир.

Събитието е посветено на Тодор Славов, автомобилен състезател, загинал при нелеп инцидент преди десет години. В състеузанието участват 34 екипажа от цялата страна.

Още новини от Варна четете тук