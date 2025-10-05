Четвъртата жертва: Елена изпратила децата на училище, полегнала, и насън пороят я отнесъл

Елена от Санкт Петербург е четвъртата жертва на потопа във ваканционно селище „Елените“.

Тялото й бе намерено в руините, след като съпругът й подал сигнал, че няма връзка с нея. Мъжът се прибрал по спешност в България от Санкт Петербург, когато разбрал за водното бедствие в Бургаска област.

Показал на спасителен екип къде се намира вилата им. Със специализирана техника спасители стигнали до мястото, открили тялото, затрупано от кал и отломки от дървета.

Във фаталния петък Елена закарала двете си деца на училище. След като се прибрала, се почувствала зле. Легнала да поспи, но повече не се събудила. Пометена е от триметровата вълна, която удари всичко по пътя си с много висока скорост, съобщи Флагман.бг.

