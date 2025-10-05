IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Четвъртата жертва: Елена изпратила децата на училище, полегнала, и насън пороят я отнесъл

Рускинята била във вилата си в "Елените", когато я връхлятала 3-метровата вълна

05.10.2025 | 10:09 ч.
Елена от Санкт Петербург е четвъртата жертва на потопа във ваканционно селище „Елените“.  

Тялото й бе намерено в руините, след като съпругът й подал сигнал, че няма връзка с нея. Мъжът се прибрал по спешност в България от Санкт Петербург, когато разбрал за водното бедствие в Бургаска област. 

Показал на спасителен екип къде се намира вилата им. Със специализирана техника спасители стигнали до мястото, открили тялото, затрупано от кал и отломки от дървета. 

Във фаталния петък Елена закарала двете си деца на училище. След като се прибрала, се почувствала зле. Легнала да поспи, но повече не се събудила. Пометена е от триметровата вълна, която удари всичко по пътя си с много висока скорост, съобщи Флагман.бг.
 

