Партията на Бабиш води с голяма преднина на изборите в Чехия

Популистката партия ANO на чешкия милиардер Андрей Бабиш поведе с голяма преднина в парламентарните избори в страната в събота, според частичните резултати след преброяване на 10% от избирателните райони.

ANO води с 39,7% от гласовете, а групата Spolu (Заедно), водена от министър-председателя Петър Фиала, е на второ място с 19,1%.

Ранните резултати обикновено са от по-малки избирателни райони, където в миналото ANO и други опозиционни партии са били по-силни, докато Spolu се представя по-добре в по-големите градове, където преброяването отнема повече време.

Ако Бабиш, бивш министър-председател, спечели достатъчно, за да сформира правителство, той ще укрепи популисткото, антиимиграционно лагер в Европа и ще намали чешката подкрепа за Украйна.

Бабиш е съюзник на унгарския лидер Виктор Орбан и се обедини с редица крайнодесни партии в групата „Патриоти за Европа“ в Европейския парламент, за да оспори основната посока на европейските политики, включително декарбонизацията.

Бабиш, който ръководеше център-ляво правителство в периода 2017-2021 г., заяви, че целта му е еднопартийно правителство.

Досегашните резултати показват, че ANO няма да успее да събере мнозинство, така че ключът към сформирането на правителство ще бъде как ще се представят другите партии.

Свързани статии Чехия ще проведе парламентарни избори на 3 и 4 октомври

Това означава, че той може да се обърне за подкрепа към партията „Мотористите“, която се противопоставя на постепенното премахване на автомобилите с двигатели с вътрешно горене от Европейския съюз, но вероятно и към крайната десница SPD или крайната левица Stacilo!, които според предварителните частични резултати не са преминаха 5-процентния праг за влизане в парламента.