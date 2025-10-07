Подкрепен от Кремъл пропаганден филм за предполагаемите ужаси на живота на Запад се провали в руския бокс офис, като спечели по-малко от 1000 паунда, преди да бъде изтеглен от кината само след три седмици.

Филмът „Толерантност“ се развива във измислена европейска държава, наречена Франция, и се смята, че производството му е струвало най-малко 200 милиона рубли (1,8 милиона паунда). Руското министерство на културата го определи като „социално значим проект“.

Сюжетът му се върти около сексуални посегателства, извършени от мъже от бежански лагер, както и размисли на сериен убиец за провалите на западните общества. Филмът включва сцена, в която транссексуалният син на местен пастор е кастриран и набит на кол в църква.

Водещ руски филмов уебсайт заяви, че лентата изобразява как „отхвърлянето на традиционните ценности и културни корени води до колапс на обществото и загуба на идентичност“ – тема, която е безмилостно промотирана от президента Путин и неговите идеологически съюзници на Запад.

Въпреки че в ролята на серийния убиец участват Захар Прилепин, бивш депутат и виден националистически писател, и известните руски актьори Михаил Полицеймако и Сергей Чонишвили, филмът е гледан само от 192 души през първия си уикенд, със средна аудитория от само трима души.

Общите му приходи от боксофиса са били 845 паунда, според руския уебсайт Kinopoisk.

„Хората просто не купуваха билети“, каза дистрибуторът на филма.

Режисьор на филма е Андрей Грачов, който има редица исторически документални филми. Идеята за лентата се зародила в ума на Грачов през 2018 г., но той не е успял да осигури финансиране до началото на пълномащабното нахлуване на Кремъл в Украйна.

Въпреки подкрепата на руското правителство, филмът беше слабо рекламиран и някои критици твърдяха, че целият проект може да е бил направен като начин за пране на пари от Кремъл.

„Цялата схема беше оркестрирана от Захар Прилепин, който успя да изнуди милиони от Министерството на културата, които след това бяха патриотично откраднати“, твърди Иван Филипов, креативен директор в AR Content, продуцентската компания на Александър Роднянски, руски филмов режисьор в изгнание. „Буквално нямам друго обяснение как тези боклуци... биха могли да получат държавна подкрепа.“

Провалът му следва провала на друг подкрепен от Кремъл филм „Свидетел“ за войната в Украйна, който събра по-малко от 14 милиона рубли през първите две седмици. Той също така се прожектира до голяма степен пред празни киносалони. Въпреки бойкота на Холивуд заради нахлуването в Украйна, руските кина все още прожектират пиратски версии на популярни американски филми.

Въпреки че Москва някога е финансирала филми, които са критични към Кремъл, включително номинирания за Оскар „Левиатан“, министерството на културата заяви през 2015 г., че филмите, които „плюят“ върху руската държава, вече няма да получават пари на данъкоплатците.