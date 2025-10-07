Германският град Хайлброн е обявен за зелена столица на Европа

Най-зелените градове в Европа бяха представени на престижна церемония този месец, осигурявайки зашеметяващите 1 милион евро колективни грантове за устойчивост.

На 2 октомври Хайлброн беше коронясан за зелена столица на наградите "Европейски зелени градове“ за 2027 г., организирани в Литовската национална художествена галерия във Вилнюс. Градът, разположен в региона на Щутгарт, оглави класацията въз основа на получените оценки за качество на въздуха, вода, шум, адаптация към изменението на климата и кръгова икономика.

Защо Хайлброн е Европейска зелена столица?

Хайлброн беше специално похвален за цялостното си градско планиране, което съчетава управлението на шума и качеството на въздуха в две инициативи: Ландшафтен план 2030 и Концепция за мобилност.

"Журито също така призна амбициозните цели на града за 2035 г., както и регионалните сътрудничества, които Хайлброн е изградил за по-нататъшно подобряване на качеството на въздуха и намаляване на шума“, казва Европейската комисия.

Градът ще получи награда от 600 хиляди евро, която ще допринесе за подобряване на настоящите му усилия и прилагане на повече мерки за устойчивост, съобщава Euronews.

Класация на най-зелените градове в Европа

Наградата "Зелен лист“, която е отворена за по-малки градове с население под 100 хиляди души, беше присъдена на Асен (Холандия) и Сиена (Италия), които получиха по 200 хиляди евро.

Асен беше приветстван за силния си ангажимент към кръговата икономика и смекчаването на изменението на климата, както и за „иновативните си политики за управление на отпадъците“, включително подобрено събиране на PMD (пластмаса, метал и картонени опаковки за напитки).