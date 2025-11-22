IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Напрежение заради “Синя зона”: Протестиращи блокираха моста “Чавдар”

икой не ни е питал дали искаме тази зона, споделят протестиращите

22.11.2025 | 12:22 ч.
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Протестиращи жители на кварталите "Хаджи Димитър" и "Сухата река" блокираха кръстовището на моста "Чавдар”. Гражданите са недоволни от поскъпването и разширяването на зоните за паркиране в столицата. 

Жителите настояват за преразглеждане на новите зони и цените за паркиране.

“Не подкрепям София да бъде превърната в платен паркинг. Не смятам, че това ще реши проблема с паркирането и също така считам, че просто ще напълни общината с пари, които няма да бъдат изразходвани по правилния начин”, каза един от протестиращите пред БНТ.

"Никой не ни е питал дали искаме тази зона. Някой си е направил нещо без наше знание. Изведнъж разбираме, че имало анкета”, добавя друг протестиращ.

моста Чавдар протест Хаджи Димитър Сухата река зона за паркиране София
