Нова Зеландия увеличава разходите за отбрана

Правителството на Нова Зеландия обяви, че през следващите осем години почти ще удвои разходите си за отбрана до 2 процента от брутния вътрешен продукт (БВП), около 9 милиарда новозеландски долара. Правителството посочи нови стратегически предизвикателства като тласък за увеличението. Новите разходи ще приведат разходите за отбрана на Нова Зеландия в съответствие с тези на други западноевропейски държави, като например НАТО, пише за TNI военният историк Уилям Лоусън.

Новата стратегия за отбранителната промишленост на Уелингтън въвежда и нови правила за обществени поръчки, изискващи инвестиции в местната промишленост и предприятия. Възможностите за ангажиране на тези местни предприятия ще бъдат активно проучени като част от програмата. Освен това, международните изпълнители ще бъдат задължени да разработят и представят планове за ангажиране на местната промишленост като част от договора си.

Тези разпоредби са насочени към укрепване и поддържане на вътрешната отбранителна промишленост на Нова Зеландия като част от усилията за подобряване на общите отбранителни способности на островната държава. Ройтерс отбелязва, че около 800 предприятия, свързани с отбраната, в момента работят в Нова Зеландия, но повечето значителни покупки все още се извършват в чужбина.

Фонд от 100 до 300 милиона новозеландски долара ще бъде предназначен за разработване на „модерни военни технологии“. Част от този фонд несъмнено ще бъде разпределен за подобряване на възможностите на Нова Зеландия за дронове. През септември новозеландската армия завърши първия си клас оператори на FPV дронове , въпреки факта, че новозеландските военни все още не използват дронове. Обучението включваше използване на 3D принтери за производство на части за дронове. Тези оператори скоро ще пътуват до Обединеното кралство за международен турнир по състезания с дронове.

Няколко новозеландски компании произвеждат дронове за Украйна, включително Syos Aerospace, която наскоро подписа договор с Киев за 40 милиона долара. Новозеландските компании Kiwi Quads и Fenix ​​доставиха тренировъчните дронове за армията. Така че индустриалната база за добавяне на дронове вече е налице.

Бюджетните действия на Уелингтън са ясно признание за нарастващото напрежение в югозападната част на Тихия океан. Такива са и скорошните съвместни отбранителни действия с регионалните му партньори. Нова Зеландия подписа Споразумението за статута на гостуващите сили (SOFVA) с Филипините през април, осигурявайки правна рамка за съвместни учения и други форми на оперативно сътрудничество. Споразумението е подобно на това, което Филипините имат с Япония.

Нова Зеландия също участва в регионални отбранителни учения, като например операция „Талисман Сабя“ миналото лято . „Талисман Сабя“ беше триседмично учение с участието на 19 държави, включително Съединените щати, Австралия и Нова Зеландия. Това беше най-голямото и най-сложно военно учение, провеждано някога в Австралия. Целта беше да се подобри готовността и сътрудничеството между държавите, заинтересовани от Индо-Тихоокеанския регион, тъй като Китай се стреми да разшири влиянието си.

Многонационалното сътрудничество, както и по-локализираната работа с Филипините, демонстрират загрижеността на Нова Зеландия относно агресивните китайски действия в Южнокитайско море и по-близо до дома. Тези действия често нарушават икономическата зона за изключване на Филипините, включително провокативните актове от страна на военни кораби на китайската брегова охрана .

Военноморските сили на Китайската народноосвободителна армия също проведоха околосветско плаване около Австралия по-рано тази година. Китайските кораби спряха, за да проведат стрелби в Тасманово море между Австралия и Нова Зеландия, което разтревожи и двете държави. Подобни действия доведоха до споразумения като SOFVA с Филипините. Пекин нарича подобни споразумения „дестабилизиращи“, игнорирайки собствените си агресивни действия.

Не бива да се пренебрегва засиленият ангажимент на Нова Зеландия към сигурността в Индо-Тихоокеанския регион. Местоположението на страната я прави ценна логистична база за операции в Индо-Тихоокеанския регион. По-способни сили за отбрана на Нова Зеландия, под формата на военноморски, въздушни, сухопътни и дронове, биха играли жизненоважна роля във всеки индо-тихоокеански конфликт, в който американските, австралийските и филипинските сили вероятно биха понесли основната тежест на боевете.

Съюзници като Нова Зеландия и Япония поемат отговорност, за да облекчат част от тази отговорност, като същевременно се грижат за собствената си сигурност, освобождавайки по този начин американските сили за други мисии. Дрънкането на оръжия от страна на Китай привлече вниманието на всички, както демонстрира участието в операция „Талисман Сабя“. Ще са необходими истински международни усилия, за да се възпре всякакъв китайски авантюризъм. Нова Зеландия изглежда е поела тази отговорност.