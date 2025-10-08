"Хамас" иска Тръмп да гарантира, че войната ще приключи

Водещият преговарящ на "Хамас" Халил ел-Хайя заяви по време на непреките преговори с Израел в Египет, че движението „иска гаранции от президента на САЩ Доналд Тръмп и от страните посредници, че войната ще приключи веднъж завинаги“.

„Ние не вярваме на окупацията, дори за секунда“, каза Ел-Хайя пред египетската медия Al-Qahera News, свързана с държавата, визирайки Израел.

„Израелската окупация през цялата история не спазва обещанията си, а ние вече го преживяхме два пъти в тази война. Затова искаме реални гаранции“, добави преговарящият, обвинявайки Израел в нарушаване на две споразумения за прекратяване на огъня в хода на настоящия конфликт, пише БГНЕС.