Новолуние и слънчево затъмнение във Водолей на 17 февруари - време е за нови цели

Правим преоценка и на взаимоотношенията си

17.02.2026 | 00:05 ч. 0
На 17 февруари ни очаква слънчево затъмнение и новолуние в знака на зодия Водолей. Това затъмнение е първото от серията Лъв – Водолей.  „Ефектите“ му могат да се усетят до шест месеца след действителната дата на затъмнението. В знака на зодия Водолей това затъмнение е свързано с приятелството, груповите дейности, социалните занимания, груповите проекти, опитване на нещо ново. Това затъмнение при новолуние може да постави под съмнение тези въпроси и да представи възможности за нови начала. Предстоят дългосрочни промени, отбелязват западни астролози.

Февруарското затъмнение може да подчертае и да постави под въпрос проблемите ни, свързани със социалните ни връзки, мястото ни в обществото, приятелствата, съюзите и иновативните подходи. Можем да предприемем стъпки за подобрение в тези области, като се справим с неща, които подкопават нашите цели или връзки.

Обстоятелствата ни подтикват или ни насърчават да видим къде не сме били верни на автентичното си Аз. В крайна сметка, сега сме в позиция да разберем, че промените или краят са необходими за нашето собствено израстване и че можем да се справим с тези неща.

Източник: Новолуние и слънчево затъмнение във Водолей на 17 февруари – разкриват се истини

