Ужас в Пуерто Рико: Разследват убийство на петима мъже, оставили телата им голи

Подозира се, че те са свързани с наркотрафик

09.10.2025 | 08:48 ч. 2
Снимка: БГНЕС, архив

Полицията в Пуерто Рико разследва убийствата на петима мъже, чиито голи тела били оставени на обществени места, предаде Асошиейтед прес.

Агенцията определя зловещите находки вчера като нещо необичайно за американската територия в Карибско море, която обаче е засегната от наркотрафика.

По данни на полицията на острова с население от 3,2 милиона души от началото на тази година са били извършени 344 убийства, срещу 379 за същия период на миналата.

Три от телата били оставени едно върху друго близо до църква в град Каролина, източно от столицата Сан Хуан. Убитите хора засега не са идентифицирани. Две тела били открити в Сантурсе - квартал на Сан Хуан. Самоличността на единия човек вече е установена.

По петта тела има сходни белези от мъчения, каза полицията, която подозира, че убийствата може да са свързани с наркотрафика.

Пуерто Рико отдавна е транзитна точка за доставка на дрога от Латинска Америка за континенталната част на САЩ и други държави, посочва БТА.

