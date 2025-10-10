Славчо Велков: Не е възможен траен мир в Близкия изток

Не е възможен траен мир в Близкия изток - в това е категоричен експертът по международна сигурност Славчо Велков.

"Онова, което се е формирало през последните почти 80 години, няма как да бъде преодоляно с желанието на няколко лидери за месеци или една-две години. Тепърва предстоят действията на Израел срещу Иран в същия регион", заяви той пред Bulgaria ON AIR.

Как се преговаря с терористи

По думите му това, което наблюдаваме като процес, може да е начало на уреждане на конфликта, тъй като се водят преговори, макар и непреки.

"Необходимостта от водене на преговори в условията на заложническа криза е задължителна. Никое държавно ръководство не трябва да произнася израза: "Ние не преговаряме с терористи", подчерта Велков в "Денят ON AIR".

Експертът изтъкна, че от едната страна на водене на преговори - на "Хамас", стои добре познат човек - Халил ал Хайя. Той беше обект на удара на Израел в Доха. При удара беше убит синът му.

"Това е психологически феномен - водиш преговори с онези, които са убили сина ти. Явно си поставил по-висока цена от личната", поясни Велков.

"Заложеното в плана като начална фаза - спиране на огъня и размяна на заложници, ще се случи в рамките на едно-две денонощия. Но това не значи, че планът работи и го е задействал Тръмп. Той има стремеж да бъде глобален миротворец", каза още експертът.

"Този план за медиите може и да сработва, но е много рано да се отваря шампанско. Много по-важни въпроси от този, освобождаването на заложници, стоят на масата. Как ще се управлява Ивицата Газа? Ще се разоръжи ли "Хамас"? Не, категоричен съм. "Хамас" няма да приеме да се разоръжи. След като предаде заложниците, вече няма никакъв коз", анализира Велков.

Според него израелският премиер Бенямин Нетаняу се намира в безизходица и политическото му бъдеще "щеше да приключи сега, ако не беше решил въпроса със заложниците".

Велков отбеляза, че е важно кого ще освободи Израел от затвора в замяна на заложниците в ръцете на "Хамас".

"Хамас" постигна голяма част от целите си. Светът обърна отношение си към Израел. Съюзници на САЩ признаха Палестина. На географската и политическа карта отново е въпросът за независима палестинска държава - нещо, срещу което Нетаняху е категорично против", завърши гостът.