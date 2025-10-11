IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Льокорню: Новото правителство трябва да отразява реалността в парламента

Не трябва да е заложник на партийни интереси, категоричен е той

11.10.2025 | 18:15 ч. 0
Снимка: Reuters

Следващото правителство на Франция ще трябва да отразява реалния състав на Националното събрание (долната камара на френския парламент), каза днес премиерът Себастиан Льокорню след повторното му назначаване на поста, предаде Ройтерс.

"Имаме нужда от правителство, което да отразява реалността в парламента, но не е заложник на партийни интереси", заяви Льокорню пред журналисти след посещение в полицейско управление в едно от южните предградия на Париж.

Попитан за евентуалното спиране на пенсионната реформа във Франция, Льокорню отговори, че "всички дебати са възможни, стига да са реалистични", пише БТА.

Себастиан Льокорню Франция
