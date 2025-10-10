Дълбоките удари на Украйна поразяват сърцето на руската военна икономика

Ескалиращите атаки на Украйна срещу енергийния сектор на Русия нанасят удар върху икономиката и военния бюджет на страната, принуждавайки Москва да се възползва от аварийните газови резерви, заяви Киев тази седмица.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви в сряда вечерта, че „дългосрочните санкции срещу Русия“, визирайки кампанията ѝ за дълбоки удари, насочени към руски енергийни съоръжения , „постигат наистина значителни резултати“. Огромната петролна индустрия на Москва е критичен сектор, като износът на петрол и природен газ подхранва военните ѝ усилия в Украйна.

Украйна атакува инфраструктура в цяла Русия, включително рафинерии, с далекобойни оръжия , за да засили натиска върху Москва.

„Недостигът на гориво в Русия вече наближава 20% – това се отнася конкретно за техния бензин“, каза Зеленски, цитирайки украински данни. „Те вече започнаха да използват резервите от дизел, които са пазили за черни дни.“

Украински дронове са поразявали цели далеч отвъд фронтовата линия, понякога на стотици мили навътре в руска територия. Удар в петък, например, порази съоръжение на повече от 800 мили разстояние, което подчертава големия обсег на Киев.

Източник от Службата за сигурност на Украйна, известна като СБУ, заяви, че близо 40% от капацитета на руските рафинерии „вече е празен“ заради дългосрочната стачка .

„СБУ продължава да причинява сериозни щети на руската икономика, работейки по съоръженията на нефтената и газовата промишленост на Руската федерация“, каза източникът след стачката миналата седмица, според превод на забележките им, споделен с Business Insider.

Украйна използва предимно домашно приготвени ракети и дронове, за да нанася удари дълбоко в Русия, инвестирайки сериозно в производството на оръжия като заобиколно решение на ограниченията и недостига, с които се сблъсква при използването на предоставени от Запада крилати и тактически балистични ракети за удари през границата.

В сряда Зеленски похвали украинските производители на оръжие и заяви, че те работят, за да гарантират, че Русия ще поеме разходите за войната. Тяхното оборудване е станало по-точно, добави той.

Атаките срещу енергийната инфраструктура на Русия са извършени предимно с дронове; Украйна обаче използва и произведени в страната крилати ракети и хибридни ракетно-дронове, за да порази руски цели.

Въпреки че Украйна е получила десетки милиарди долари помощ за сигурност от западните страни, Зеленски също така е накарал украинската отбранителна промишленост да предостави по-голям дял от произведените в страната оръжия на войниците.

В понеделник той заяви, че над 40% от оръжията, които Украйна използва на фронта, са произведени в Украйна, добавяйки, че до края на годината трябва да е поне 50%.

Руската енергийна инфраструктура отдавна е мишена. Нефтеният и газовият сектор е значителен източник на доходи за Русия, което от своя страна помага за финансирането на инвазията . Смята се, че този индустриален сектор представлява средно приблизително 20% от БВП на Русия.

Кайл Глен, следовател от базирания в Обединеното кралство Център за информационна устойчивост, който следи украинските удари срещу енергийния сектор на Русия, заяви пред Business Insider, че от началото на август е имало 24 атаки срещу петролни рафинерии.

Способността за поразяване на тези съоръжения е от решаващо значение за Украйна, дори когато е изправена пред предизвикателства като неуспехи на бойното поле или недостиг на оръжия и боеприпаси от страна на своите партньори. Киев разглежда тези усилия като възможност за отслабване на Русия и проектиране на сила.

Кампанията с дълбоки удари е светъл момент за Украйна, тъй като силите ѝ продължават да се защитават от нахлуващите руснаци, с относително статични фронтови линии и нарастващи загуби.

Ескалиращата кампания идва на фона на нарастващата способност на Украйна да нанася удари по важни руски цели - като военни кораби, самолети, бази, фабрики и производствени площадки за боеприпаси - далеч отвъд границите си, със собствено оръжие, което възпрепятства руската военна машина и предотвратява воденето на конфликта единствено на украинска земя.

Руся нанася и дълбоки удари по Украйна. Нощните атаки, състоящи се от голям брой дронове и ракети, нанасят удари по цивилни райони и критична инфраструктура, включително енергийния сектор на страната. Бомбардировките понякога включват стотици боеприпаси, тъй като Москва увеличава собственото си производство на оръжия.

Руските атаки доведоха до прекъсвания и спирания на електрозахранването и направиха Украйна по-зависима от вносна енергия, но не унищожиха основен източник на национален доход, както направиха атаките в Русия.