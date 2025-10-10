Венецуелката Мария Корина Мачадо отмъкна Нобела за мир на Тръмп

Мария Корина Мачадо спечели Нобелова награда за мир, която президентът на САЩ Доналд Тръмп толкова много искаше. Тя е най-влиятелният опозиционен лидер на Венецуела - страна, с която американският лидер има търкания през последните седмици.

Председателят на норвежкия Нобелов комитет, Йорген Ватне Фриднес, описа Мачадо като „смел и отдаден защитник на мира“, който „поддържа пламъка на демокрацията да гори по време на нарастващ мрак“.

"През последната година Мачадо е била принудена да живее в укритие. Въпреки сериозните заплахи срещу живота ѝ, тя е останала в страната, избор, който е вдъхновил милиони. Когато авторитарни личности завземат властта, е изключително важно да се признаят смелите защитници на свободата, които се изправят и се съпротивляват", заявиха още от комитета.

В отговор на въпроса за лобистките усилия на Тръмп за спечелване на наградата, председателят на Нобеловия комитет Йорген Ватне Фриднес каза, че комитетът получава хиляди писма всяка година и взема решението си в стая, „изпълнена както със смелост, така и с почтеност“.

В публикация в X, комитетът заявява, че е присъдил на Мария Корина Мачадо Нобеловата награда за мир „за нейната неуморна работа по насърчаване на демократичните права за народа на Венецуела и за борбата ѝ за постигане на справедлив и мирен преход от диктатура към демокрация“.

BREAKING NEWS

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Според Нобеловия комитет, 338 кандидати са били номинирани за тазгодишната награда. От тях 244 са били физически лица, а 94 били са организации - „значително увеличение спрямо миналата година“, казва комитетът.

Не знаем със сигурност кой е в тазгодишния списък, но се говори, че Юлия Навалная, вдовицата на покойния руски опозиционен лидер Алексей Навални, и украинският президент Володимир Зеленски са сред кандидатите.

Миналата година имаше 286 номинирани. През 2016 г. наградата отбеляза най-високия си брой досега - 376 кандидати.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предприе много публична кампания, за да спечели тазгодишната награда. Според преброяването на президента, той е сложил край на поне осем войни, въпреки че действителното му участие в някои от тях е спорно.

Той имаше своите поддръжници: израелският премиер Бенямин Нетаняху го номинира за наградата през юли, сред други, които подкрепиха президента. А Тръмп открито се бори за тазгодишната номинация, като многократно се посочваше като кандидат в публични изяви.

Тръмп не получи Нобеловата награда за мир. Но с избора на Мачадо, комисията избра политическа фигура, която е похвалила американския президент, което може да намали последиците.

В публични коментари Мачадо благодари на Тръмп за неговата „ангажимент към свободата и демокрацията във Венецуела“.

Тя беше и в тазгодишния списък на списание TIME „100-те най-влиятелни личности“. Обосновката беше дадена от самия Марко Рубио, държавен секретар на САЩ, който каза, че тя е „олицетворение на устойчивост, упоритост и патриотизъм“.