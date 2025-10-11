Тайния план на Швеция от Студената война за противодействие на нашествие от СССР

Нахлуването е едновременно озадачаващо и внезапно. Докато съветска бронирана колона настъпва на югозапад през Лапландия, обграждайки балтийското пристанище Лулео, десантни сили дебаркират в най-южния регион на Скания, Стокхолмския архипелаг и остров Готланд в серия от тясно координирани светкавични атаки.

В рамките на няколко дни Червената армия напредва в покрайнините на шведската столица.

Опасявайки се от най-лошото, правителството урежда кралското семейство, министър-председателят и други високопоставени лица да бъдат тайно отведени във Великобритания, за да не попаднат в ръцете на Йосиф Сталин.

В зората на Студената война, когато геополитическата карта на Европа се прекрояваше с главозамайваща скорост, този сценарий изглеждаше твърде правдоподобен за шведските лидери.

Действайки в пълна секретност и подпомогната от британското и американското разузнаване, работна група започва работа по план за съпротива срещу съветска окупация, вариращ от евакуационни маршрути до кампании за саботаж и партизанска война. Подобни мрежи за „престой в тила“, често тайно насърчавани или финансирани от ЦРУ, са били доста често срещана предпазна мярка в цяла Западна Европа.

След падането на Берлинската стена през 1989 г. се разкрива, че подобни системи са били създадени във Франция, Италия, Белгия и Западна Германия.

Шведската мрежа за престой в тила е обвита в особена мистерия, което поражда различни конспиративни теории, включително че е била таен пост на НАТО или дори че е организирала убийството на премиера Улоф Палме през 1986 г.

Сега обаче една книга предоставя първия подробен отчет за това какво всъщност е представлявало това. Политологът Йохан Венстрьом, гостуващ научен сътрудник в Шведския университет по отбрана, прекарва четири години в ровене в архиви, четене на лични дневници и интервюиране на личности, участвали в организацията.

Шведската схема, с кодово име „Метро“, е създадена през 1949 г. по молба на Таге Ерландер, министър-председателя на социалдемократите, който поръчва планове за „движение на съпротивата, предназначено да влезе в действие, ако някоя част от страната бъде окупирана от чужда сила“.

„В Швеция беше широко разпространено мнението, че е само въпрос на време, преди да дойдат руснаците и че трябва да се направи нещо, за да се противодейства на тази заплаха. Никой не искаше да се повтори 9 април 1940 г., когато германците нахлуха в Дания и Норвегия, и нищо не беше подготвено по отношение на гражданската съпротива“, каза Венстрьом.

Ерландер избра четирима мъже да ръководят процеса: началника на армията Карл Аугуст Еренсвард, застрахователния директор Алвар Линденкрона, представителя на земеделието Андерс Бйеле и Хакан Щерки, ръководител на националната агенция за изследвания в областта на отбраната, който също работеше по тайната програма за ядрени оръжия на Швеция. Министърът на вътрешните работи се присъединява през същата година, а през 1950 г. лидерът на синдиката на металургичните работници става шестият член, сформирайки съвет с прякор „Шестостенците“. В случай на криза те на практика биха служили като подземно правителство за извънредни ситуации.

„Тези хора [представителите на организациите на пазара на труда] са демократично избрани, те представляват почти всички на шведския пазар на труда. Това са фигури, около които хората наистина биха могли да се обединят и да се сплотят при отсъствието на избраното правителство и кралското семейство“, каза Венстрьом.

Практическата работа е ръководена от Теде Палм, историк на религията, който е бил ръководител на шведските разузнавателни служби. Точният брой на хората, участвали в плана, е неизвестен, но Венстрьом изчислява, че са били общо няколкостотин.

Всеки член на операцията „остани зад гърба си“ имаше кодово име и комуникираше с колегите си предимно чрез писма, оставяни в определени пощенски кутии. Венстром каза, че обикновено са били държани в неведение за самоличността на другите организатори, за да се държи организацията под контрол и да се предотврати евентуална неконтролируема дейност на съпротивата.

Планирането на съпротивата първоначално е било ръководено от апартамент в невзрачна червена тухлена сграда от 19-ти век в квартал Кунгсхолмен в центъра на Стокхолм, на няколко улици от главната жп гара. То е било подкрепено както от ЦРУ, така и от MI6. Път за бягство за кралското семейство, министрите и лидера на съпротивата е бил подготвен през Норвегия до щаб някъде в южна Англия. Венстрьом все още не е успял да определи точното му местоположение.

„Всички те щяха да избягат в този щаб в изгнание, а Алвар Линденкрона щял да ръководи гражданската съпротива от Англия“, каза той. „Един от моите източници казва в книгата, че Улоф Палме е посетил този щаб по време на Студената война. Така че това е бил просто още един пример за това колко подготвена е била Швеция за инвазия и окупация.“

Дали руснаците са знаели за шведската мисия по това време, не е ясно. По време на чистка на MI6 срещу заподозрени комунистически симпатизанти през 1960 г., заместник-началникът на агенцията пътува до Стокхолм и казва на шведите, че Доналд Пратер, разузнавач, действащ под дипломатическо прикритие в местното британско посолство, е работил за КГБ.

Шведските власти смятат, че планът е компрометиран, но според Венстрьом няма доказателства, че Пратер всъщност е бил къртица, работеща за СССР, въпреки че той признава, че е скрил предишното си членство в комунистическата партия на Обединеното кралство.

След смъртта на Сталин през 1953 г. заплахата от нахлуване се усеща по-малко реална и съществуването на шведското съпротивително движение е формализирано чрез таен законов акт, подписан от крал Густав VI Адолф.

„Това всъщност беше изненада за по-късните правителствени министри, които интервюирах. Те не знаеха за това, защото някак си беше забравено“, каза Венстрьом. „Бих казал, че съм първият човек, който е видял този документ от 1955 г. насам.“

Финансите на организацията бяха мътни, но според Венстрьом държавното финансиране за движението е било оттеглено през 1992 г. Организацията обаче продължи да съществува и в средата на 90-те години Роберт Лугн, бивш началник на шведската вътрешна гвардия от времето на Студената война, пое поста лидер.

Историята приключва внезапно през 1994 г., когато Венстрьом решава да не продължава с разследването си, за да не разкрие нищо, което би могло да застраши националната сигурност на страната му днес.

Ученият не знае дали мрежата за съпротива все още съществува днес. Той обаче твърди, че би било разумно системата да се възроди, ако е изпаднала в застой.

„Мисля, че би било по-добре да кажем и да сигнализираме на великите сили, че имаме тази функция. Тя може да отвори ада за окупационна сила. Великите сили са наистина много уязвими към целенасочените движения за съпротива“, каза той. „Ето защо съм за това да се каже и да се сигнализира, че имаме тази функция и ще я използваме. Тя би била възпиращ фактор.“