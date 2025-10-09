IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Путин призна: Русия има пръст в свалянето на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г.

Москна е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента

09.10.2025 | 22:40 ч.
Руският президент Владимир Путин призна за първи път, че Москва е имала роля при катастрофата на азербайджанския пътнически самолет през 2024 г. Путин определи случилото се като „трагедия“, предаде АФП.

По време на среща с азербайджанския президент Илхам Алиев, Путин заяви, че Русия е използвала ракети за унищожаване на украински дронове в утрото на инцидента, които са експлодирали на няколко метра от самолета.

„Русия ще направи всичко необходимо в такива трагични случаи, за да осигури обезщетение, а действията на всички официални лица ще бъдат юридически оценени“. добави руският президент.

