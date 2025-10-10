Предложение в ЕС: Децата да могат да сменят пола си на всяка възраст

Деца от всяка възраст могат да променят пола си, а правителствата, които се опитват да наложат възрастови ограничения, могат да бъдат наказани от висшите съдии на Европейския съюз, съгласно новите политики на Брюксел.

Новите политики относно ЛГБТ обществото, представени от Европейската комисия тази седмица, разтревожиха активисти за правата на жените и хомосексуалистите, които се опасяват, че органът пренасочва фокуса си от равенството между лицата от един и същи пол към половата идентичност.

Съгласно предложенията, децата от всяка възраст ще могат да преминават към друга възраст, докато терапиите за проверка на решенията ще бъдат забранени. Правата на гейовете ще се определят от привличането въз основа на половата идентичност, а не на пола.

Всяко правителство, което се опита да въведе възрастови ограничения или да се противопостави на преминаването към равенство, основано на половата идентичност, вместо на равенство, основано на пола, може да се изправи пред иск в Европейския съд, който има правомощието да отстоява върховенството на правото на ЕС пред националните законодатели.

Британски феминистки и активисти обвиниха ЕС, че отрича правата на жените и гейовете, като същевременно приветстват Brexit като защита срещу новите политики.

Мая Форстатер, ръководител на благотворителната организация за права, основани на пола, Sex Matters, заяви, че политиката на ЕС е същата като тази, „която Върховният съд на Обединеното кралство отхвърли, когато потвърди, че защитата срещу дискриминация, основана на пола, и дискриминация, основана на сексуална ориентация, в Обединеното кралство се основава на признаването, че полът има значение“.

„Европейските бюрократи развяват знамена с дъги, но отричат ​​какво означава да си привлечен от същия пол“, каза тя, цитирана от The Times. „Хубаво е, че британските активисти за права, основани на пола, не трябва да се справят с тази зловеща стратегия и пагубното завладяване на институциите на ЕС, в допълнение към нашите собствени предизвикателства.“

Политиката на ЕС подкрепя самоопределението, за разлика от Великобритания, която изисква одобрение от лекар, за да се позволи на хората, включително децата, да претендират за полова идентичност - с предупреждение, че всеки друг подход „може да наруши правата на човека“.

Новата политика гласи:

„Комисията ще улесни обмена на най-добри практики между държавите членки, за да подпомогне разработването на правни процедури за признаване на пола, основани на самоопределение, които са свободни от възрастови ограничения.“

В политическата стратегия служители на Комисията обвиняват критиците, че „често са част от манипулация и намеса на чужда информация“, като например Русия на президента Путин, с цели „да манипулират общественото мнение, да подхранват поляризацията и да се намесват в демократичните процеси“.

Файка Ел-Нагаши, бивш австрийски депутат от Зелените, на която е забранено да участва в конвенции заради критичните си към пола възгледи, ръководи Европейския форум „Атина“ с цел да оспори политиката на ЕС за равенство между половете по същия начин, както „Сексът има значение“ (Sex Matters) направи във Великобритания.

Тя каза, че комисията очерня „всякаква форма на критика към стратегията – дори когато тя идва от дългогодишни феминистки и лесбийски активистки“.

„Това следва по-широк модел, използван от транс-активистки лобистки групи, за да очернят, делегитимират и заличат легитимната критика от защитници на правата на човека и организации", допълни тя.