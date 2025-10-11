Запрянов: Предстои ускорена модернизация на Българската армия

„Бъдете оптимисти. Армията, в която влизате днес, след пет години ще бъде коренно различна,“ заяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на тържеството по полагане на военна клетва на курсантите от университета „Васил Левски” в Шумен.

„Това, което преди мен премиерът Росен Желязков обяви, ще доведе до много ускорена модернизация на нашите въоръжени сили във всички видове на бойните ни способности, не само на сухопътните ни войски, но и на военноморските ни сили, на военновъздушните ни сили, както и в областта на осигуряването и логистиката,“ добавя министърът.

„Добре дошли във въоръжените сили,“ обърна се Запрянов към курсантите от 152-ия випуск на висшето военно училище. „Благодаря ви, че избрахте военната професия, да посветите живота си във вярна служба на отечеството. Днешният акт на полагане на военна клетва е основата на бъдещата ви дейност като обучаеми до завършването на Националния военен университет и след това като командири във въоръжените ни сили,“ посочи той.

„Военната клетва е връзка на вашия живот с отечеството,“ каза още Запрянов и добави, че „изпълнението й е безпрекословно“. „Тя изисква да носите пагона с чест, достойнство и най-важното – вярно да служите на отечеството, което са вашите родители, близки, приятели, народа и свещената ни земя, която предците ни отвозваха и ни завещаха да я пазим неприкосновена и цялостна. Помнете, че сте наследници на славните традиции на нашите въоръжени сили и целунахте бойните знамена, донесли слава на Българската армия във войните за защита на отечеството,“ каза още Запрянов, цитиран от БТА.

„В навечерието сме на 140-годишната от честването на Сръбско-българската война, в която Българската армия, с оръжия в ръка, зашити Съединението и направи отечеството ни обединено. Нека тези примери на бойна слава на вашите предци да ви вдъхновяват,“ добави министърът. „Аз ви вярвам, вие знаете, вие можете, но клетвата ще ви вдъхнови да преодолявате трудности,“ каза Запрянов.

Той посочи, че „им предстои много трудна дейност по усвояване на военните дисциплини, преодоляване на сложни задачи“. „Не забравяйте, че войната изисква пълно себеотдаване. Това себеотдаване единствено го изисква военната клетва – да дадем живота си, ако се наложи, за защита на отечеството,“ посочи Запрянов.

Той припомни на курсантите думите на Раковски, че „любовта към отечеството надхвърля всички световни добрини“, както и думите на патрона на военния университет – Васил Левски: „Ако спечеля, печеля за цял народ – ако загубя, губя само себе си,“ след което им пожела „на добър час, да се учат задълбочено, да усвояват военната наука, защото тези знания ще са им необходими в бъдещата им дейност на командири в Българската армия.“