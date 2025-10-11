IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
5 признака за дефицит на витамин B12

Дефицитът на B12 е свързан с риск от депресия

11.10.2025 | 00:05 ч. 1
Снимка: istock

Витамин B12 е основно хранително вещество, от което тялото ви се нуждае за процеси като синтез на ДНК, производство на енергия и функция на централната нервна система.

Проучванията показват, че до 20% от хората над 60-годишна възраст имат дефицит на витамина. Това често се дължи на ограничен хранителен прием, малабсорбция, медицински състояния или употреба на лекарства, които намаляват нивата на B12. Какви са ясните признаци, че имате дефицит на B12?

Умора

Ако имате ниско ниво или дефицит на B12, вероятно ще се чувствате уморени. Клетките на тялото ви се нуждаят от B12, за да функционират правилно. Поради това, недостатъчните нива на B12 могат да намалят нормалното производство на червени кръвни клетки, което може да наруши доставката на кислород.

По-конкретно, дефицитът на B12 може да причини мегалобластна анемия. Това състояние води до образуването на големи, анормални и незрели червени кръвни клетки и нарушен синтез на ДНК. 

Източник: 5 ясни признака за недостиг на витамин B12

Тагове:

витамини умора главоболие
