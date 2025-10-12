IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иран няма намерение да се "сдобрява" с Израел

Иран никога няма да признае окупиран режим, който е извършил геноцид и е убил деца, заяви Абас Арагчи

12.10.2025 | 04:30 ч.
Снимка: БГНЕС

Иран категорично отхвърли допуснатата от американския президент Доналд Тръмп възможност Ислямската република някой ден да нормализира отношенията си с Израел, предаде Ройтерс.

В края на миналата седмица Тръмп коментира темата за Авраамовите споразумения, с които по време на първия му мандат в Белия дом бяха нормализирани отношенията между Израел и четири държави с преобладаващо мюсюлманско население. "Кой знае, може би дори Иран ще се включи", каза американският лидер. 

"Иран никога няма да признае окупиран режим, който е извършил геноцид и е убил деца", заяви външният министър на Иран Абас Арагчи в ефира на иранската държавна телевизия, пише БТА. 

