Новини

Путин въведе мораториум върху държавните субсидии за руските петролни компании

Официалният документ е публикуван на страницата на Кремъл

12.10.2025 | 16:45 ч. 13
БГНЕС/EPA

Президентът на Руската федерация Владимир Путин издаде днес указ, с който въвежда мораториум върху изплащаните държавни субсидии за произвежданите горива на руските петролни компании, считано от 1 октомври до 1 май 2026 година.

За това съобщи РИА Новости, позовавайки се на официалния документ на Кремъл, поместен на страницата на официалния портал за публикуване на правни актове.

Предоставяната държавна субсидия е механизъм за бюджетна компенсация на петролните компании за покриване на разликата между цените на вътрешния и външен пазар. Целта на мярката е да не допуска рязък скок на цените на бензина и на дизела на бензиностанциите в страната, пише БТА. 

Владимир Путин мораториум петрол субсидии
