Млад мъж е извършил позорен акт в базиликата „Свети Петър“

Отишъл до олтара за изповеди и уринирал

12.10.2025 | 19:02 ч. 2
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Богомолци и туристи са потресени от позорен акт, извършен в базиликата „Свети Петър“ във Ватикана, пишат италианските издания „Република“, „Кориере дела сера“, "Фанпейдж", „Оупън онлайн“, АДЖИ и френската медия Бе Еф Ем Те Ве.

Инцидентът е станал в петък сутринта местно време. Младеж е влязъл в базиликата, доближил се е до олтара за изповеди, качил се е там, събул е панталона си и се изпикал под потресените погледи на богомолци и туристи, намиращи се в храма. Мъжът е бил задържан. Той е бил на видима възраст между 25 и 30 години.

Засега по случая се води разследване. Националността и самоличността на мъжа не са оповестени. Но има съмнения, че може да е имал психически проблеми. 

Папа Лъв Четиринадесети е бил информиран за инцидента и е бил потресен, съобщава БТА.

Ватикана папа младеж
